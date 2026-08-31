"Taskmaster". Ile odcinków liczy program i kiedy finał? Oto harmonogram premier

"Taskmaster" to autorski format brytyjskiego komika Alexa Horne'a, który zdobył niesamowitą popularność oraz miłość widzów na całym świecie. Następnie został sprzedany do ponad 120 krajów, gdzie doczekał się licznych lokalnych wersji, a także wyszarpał masę prestiżowych nagród, w tym samą BAFTĘ. Teraz zaś dotarł do Polski.

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"Taskmaster" - o co chodzi w programie?

Jak objaśnia producent, czyli TVN Warner Bros. Discovery Polska, "Taskmaster" to format, w którym pięciu uczestników - komików, aktorów komediowych i osobowości scenicznych - mierzy się z serią zaskakujących zadań, które brzmią jak żart, ale wymagają całkiem poważnych prób ich rozwiązania.

To wyzwania, w których trzeba zjeść winogrono w najbardziej spektakularny sposób, uderzyć owoc jak najdalej przy pomocy wybranego pieczywa czy sprawić, by zniknęła jak największa rzecz. Uczestnicy mogą wykorzystać dowolne przedmioty i strategie, a kluczowe okazują się kreatywność, dystans do siebie i umiejętność improwizacji. Zadania mają otwartą formę, a ich interpretacja często bywa ważniejsza niż wykonanie.

Nad całością czuwa Taskmaster, który ocenia efekty według własnych zasad, podczas gdy jego Asystent pilnuje reguł i przebiegu gry. To właśnie reakcja Taskmastera - rozbawienie, zdziwienie lub dezaprobata - staje się ostatecznym miernikiem sukcesu. Naszym Taskmasterem jest Adam Woronowicz ("The Office PL"), zaś jego Asystentem stand-uper Cezary Sikora.

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"Taskmaster" - ile odcinków liczy program i kiedy finał?

"Taskmaster" emitowany jest w poniedziałki o godz. 21:30 na antenie TVN. Pierwszy odcinek zadebiutował 31 sierpnia, a kolejne - będzie ich łącznie 10 - emitowane będą co tydzień. Dokładny harmonogram premier prezentuje się następująco:

"Taskmaster", odcinek 1 - 31 sierpnia;

"Taskmaster", odcinek 2 - 7 września;

"Taskmaster", odcinek 3 - 14 września;

"Taskmaster", odcinek 4 - 21 września;

"Taskmaster", odcinek 5 - 28 września;

"Taskmaster", odcinek 6 - 5 października;

"Taskmaster", odcinek 7 - 12 października;

"Taskmaster", odcinek 8 - 19 października;

"Taskmaster", odcinek 9 - 26 października;

"Taskmaster", odcinek 10 - 2 listopada.

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