"Taskmaster". Ile odcinków liczy program i kiedy finał? Oto harmonogram premier

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"Taskmaster" to autorski format brytyjskiego komika Alexa Horne'a, który zdobył niesamowitą popularność oraz miłość widzów na całym świecie. Następnie został sprzedany do ponad 120 krajów, gdzie doczekał się licznych lokalnych wersji, a także wyszarpał masę prestiżowych nagród, w tym samą BAFTĘ. Teraz zaś dotarł do Polski.
"Taskmaster" - o co chodzi w programie?
Jak objaśnia producent, czyli TVN Warner Bros. Discovery Polska, "Taskmaster" to format, w którym pięciu uczestników - komików, aktorów komediowych i osobowości scenicznych - mierzy się z serią zaskakujących zadań, które brzmią jak żart, ale wymagają całkiem poważnych prób ich rozwiązania.
To wyzwania, w których trzeba zjeść winogrono w najbardziej spektakularny sposób, uderzyć owoc jak najdalej przy pomocy wybranego pieczywa czy sprawić, by zniknęła jak największa rzecz. Uczestnicy mogą wykorzystać dowolne przedmioty i strategie, a kluczowe okazują się kreatywność, dystans do siebie i umiejętność improwizacji. Zadania mają otwartą formę, a ich interpretacja często bywa ważniejsza niż wykonanie.
Nad całością czuwa Taskmaster, który ocenia efekty według własnych zasad, podczas gdy jego Asystent pilnuje reguł i przebiegu gry. To właśnie reakcja Taskmastera - rozbawienie, zdziwienie lub dezaprobata - staje się ostatecznym miernikiem sukcesu. Naszym Taskmasterem jest Adam Woronowicz ("The Office PL"), zaś jego Asystentem stand-uper Cezary Sikora.
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"Taskmaster" - ile odcinków liczy program i kiedy finał?
"Taskmaster" emitowany jest w poniedziałki o godz. 21:30 na antenie TVN. Pierwszy odcinek zadebiutował 31 sierpnia, a kolejne - będzie ich łącznie 10 - emitowane będą co tydzień. Dokładny harmonogram premier prezentuje się następująco:
- "Taskmaster", odcinek 1 - 31 sierpnia;
- "Taskmaster", odcinek 2 - 7 września;
- "Taskmaster", odcinek 3 - 14 września;
- "Taskmaster", odcinek 4 - 21 września;
- "Taskmaster", odcinek 5 - 28 września;
- "Taskmaster", odcinek 6 - 5 października;
- "Taskmaster", odcinek 7 - 12 października;
- "Taskmaster", odcinek 8 - 19 października;
- "Taskmaster", odcinek 9 - 26 października;
- "Taskmaster", odcinek 10 - 2 listopada.
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