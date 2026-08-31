Kazik Mazur w "Taskmaster Polska". Czy popularny artysta poradzi sobie z presją czasu?

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Redakcja ESKA.pl
2026-08-31 16:27

Kazimierz Mazur przez ponad dwie dekady zdobywał sympatię widzów jako Kamil Hoffer, ale teraz pokaże zupełnie inne oblicze. Popularny aktor dołącza do grona uczestników najnowszej, komediowej produkcji TVN. Czy jego zdolność improwizacji i dystans do siebie wystarczą, by sprostać zwariowanym wyzwaniom w programie "Taskmaster"?

Od gwiazdy serialu do uczestnika absurdalnego show. Kim jest Kazimierz Mazur?

Kazimierz Mazur to ceniony polski aktor, który zadebiutuje jako jeden z pięciu śmiałków w pierwszej polskiej edycji programu "Taskmaster". Dla szerokiej publiczności jest doskonale znany przede wszystkim z kultowej roli Kamila Hoffera w serialu TVN "Na Wspólnej", z którym jest związany nieprzerwanie od 2003 roku. Widzowie mogli dosłownie obserwować, jak dorasta na ekranie, budując jedną z najbardziej wyrazistych i lubianych postaci w polskiej telewizji.

Jego dorobek artystyczny nie ogranicza się jednak wyłącznie do serialowej telenoweli. Gwiazdor udowodnił swój wszechstronny talent, występując w takich docenionych produkcjach jak "Chyłka. Rewizja", "Yuma", "BrzydUla" czy gościnnie w "Niani". Obecnie artysta z powodzeniem realizuje się także na deskach teatralnych. Bierze udział w popularnym, komediowym spektaklu "Trójkącik, czyli trzech na próbę", co jasno pokazuje, że doskonale odnajduje się w lżejszym, humorystycznym repertuarze.

Artystyczne geny i wszechstronny talent. Co wiemy o życiu aktora?

Zamiłowanie do sztuki Kazimierz Mazur bez wątpienia ma we krwi. Jest synem zmarłego w 2022 roku wybitnego aktora Kazimierza Mazura, który zapisał się w pamięci Polaków między innymi wspaniałą rolą Tomasza Niechcica w kultowych "Nocach i dniach". Kontynuując rodzinną tradycję, młodszy z Mazurów szybko udowodnił, że talent jest u nich dziedziczny, wypracowując sobie w pełni niezależną i mocną pozycję w polskiej branży rozrywkowej.

Poza życiem w świetle jupiterów, aktor stara się chronić swoją prywatność i bardzo rzadko staje się bohaterem portali plotkarskich. Zamiast brylować na branżowych ściankach, woli skupiać się na rozwoju rzemiosła aktorskiego oraz pracy nad nowymi projektami. Sama decyzja o udziale w tak nieszablonowym formacie telewizyjnym to najlepszy dowód na to, że artysta nie boi się wychodzić ze swojej strefy komfortu i nieustannie poszukuje kreatywnych, pobudzających wyobraźnię wyzwań.

Taskmaster, sezon 1
Galeria zdjęć 13

Walka z czasem i absurdem. Jakie wyzwania czekają na uczestnika w programie?

W brytyjskim formacie "Taskmaster" Kazimierz Mazur będzie musiał zrzucić poważną, aktorską maskę i kompletnie zapomnieć o wyuczonym scenariuszu. Show opiera się na serii nieprzewidywalnych, często kuriozalnych zadań, w których kluczowa jest bystrość umysłu i nieskrępowana wyobraźnia. Uczestnicy mają pełną dowolność w doborze metod, jednak na drodze do zwycięstwa zawsze stoją nieubłagany czas, panika oraz surowe oceny prowadzących.

W walce o punkty jego telewizyjnymi rywalami będą czołowi polscy komicy Wiolka Walaszczyk i Rafał Rutkowski, przebojowa aktorka Zofia Zborowska-Wrona oraz gwiazdor rapu Żabson. W tak mocnym, charyzmatycznym zestawieniu Mazur będzie musiał wznieść się na wyżyny swojej kreatywności. Widzowie z pewnością będą ciekawi, czy lata doświadczeń scenicznych pomogą mu zachować zimną krew w obliczu czystego absurdu.

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Gdzie i kiedy oglądać program Taskmaster z udziałem Kazika Mazura?

Polska wersja programu "Taskmaster" zapowiada się jako nowatorskie, bezprecedensowe połączenie show komediowego, ostrej rywalizacji i swoistego eksperymentu społecznego. Despotycznym gospodarzem, który według własnego widzimisię przyznaje zawodnikom punkty za rozwiązane łamigłówki, został aktor Adam Woronowicz. W surowym rozliczaniu uczestników wesprze go asystent – znany ze sceny stand-upowej Cezary Sikora.

Telewizyjny debiut pełnego wyzwań formatu odbędzie się 31 sierpnia. Z kolei premierowe odcinki programu "Taskmaster" widzowie będą mogli oglądać na antenie stacji TVN, w każdy poniedziałek o 21:30. Będzie to bez wątpienia prawdziwa gratka dla fanów nieskrępowanego humoru, w której znani artyści i osobowości medialne podejmą nieszablonowe działania, gwarantując telewizyjnej publiczności potężną dawkę śmiechu.

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