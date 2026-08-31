Kazik Mazur w "Taskmaster Polska". Czy popularny artysta poradzi sobie z presją czasu?

Od gwiazdy serialu do uczestnika absurdalnego show. Kim jest Kazimierz Mazur?

Kazimierz Mazur to ceniony polski aktor, który zadebiutuje jako jeden z pięciu śmiałków w pierwszej polskiej edycji programu "Taskmaster". Dla szerokiej publiczności jest doskonale znany przede wszystkim z kultowej roli Kamila Hoffera w serialu TVN "Na Wspólnej", z którym jest związany nieprzerwanie od 2003 roku. Widzowie mogli dosłownie obserwować, jak dorasta na ekranie, budując jedną z najbardziej wyrazistych i lubianych postaci w polskiej telewizji.

Jego dorobek artystyczny nie ogranicza się jednak wyłącznie do serialowej telenoweli. Gwiazdor udowodnił swój wszechstronny talent, występując w takich docenionych produkcjach jak "Chyłka. Rewizja", "Yuma", "BrzydUla" czy gościnnie w "Niani". Obecnie artysta z powodzeniem realizuje się także na deskach teatralnych. Bierze udział w popularnym, komediowym spektaklu "Trójkącik, czyli trzech na próbę", co jasno pokazuje, że doskonale odnajduje się w lżejszym, humorystycznym repertuarze.

Artystyczne geny i wszechstronny talent. Co wiemy o życiu aktora?

Zamiłowanie do sztuki Kazimierz Mazur bez wątpienia ma we krwi. Jest synem zmarłego w 2022 roku wybitnego aktora Kazimierza Mazura, który zapisał się w pamięci Polaków między innymi wspaniałą rolą Tomasza Niechcica w kultowych "Nocach i dniach". Kontynuując rodzinną tradycję, młodszy z Mazurów szybko udowodnił, że talent jest u nich dziedziczny, wypracowując sobie w pełni niezależną i mocną pozycję w polskiej branży rozrywkowej.

Poza życiem w świetle jupiterów, aktor stara się chronić swoją prywatność i bardzo rzadko staje się bohaterem portali plotkarskich. Zamiast brylować na branżowych ściankach, woli skupiać się na rozwoju rzemiosła aktorskiego oraz pracy nad nowymi projektami. Sama decyzja o udziale w tak nieszablonowym formacie telewizyjnym to najlepszy dowód na to, że artysta nie boi się wychodzić ze swojej strefy komfortu i nieustannie poszukuje kreatywnych, pobudzających wyobraźnię wyzwań.

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Walka z czasem i absurdem. Jakie wyzwania czekają na uczestnika w programie?

W brytyjskim formacie "Taskmaster" Kazimierz Mazur będzie musiał zrzucić poważną, aktorską maskę i kompletnie zapomnieć o wyuczonym scenariuszu. Show opiera się na serii nieprzewidywalnych, często kuriozalnych zadań, w których kluczowa jest bystrość umysłu i nieskrępowana wyobraźnia. Uczestnicy mają pełną dowolność w doborze metod, jednak na drodze do zwycięstwa zawsze stoją nieubłagany czas, panika oraz surowe oceny prowadzących.

W walce o punkty jego telewizyjnymi rywalami będą czołowi polscy komicy Wiolka Walaszczyk i Rafał Rutkowski, przebojowa aktorka Zofia Zborowska-Wrona oraz gwiazdor rapu Żabson. W tak mocnym, charyzmatycznym zestawieniu Mazur będzie musiał wznieść się na wyżyny swojej kreatywności. Widzowie z pewnością będą ciekawi, czy lata doświadczeń scenicznych pomogą mu zachować zimną krew w obliczu czystego absurdu.

Gdzie i kiedy oglądać program Taskmaster z udziałem Kazika Mazura?

Polska wersja programu "Taskmaster" zapowiada się jako nowatorskie, bezprecedensowe połączenie show komediowego, ostrej rywalizacji i swoistego eksperymentu społecznego. Despotycznym gospodarzem, który według własnego widzimisię przyznaje zawodnikom punkty za rozwiązane łamigłówki, został aktor Adam Woronowicz. W surowym rozliczaniu uczestników wesprze go asystent – znany ze sceny stand-upowej Cezary Sikora.

Telewizyjny debiut pełnego wyzwań formatu odbędzie się 31 sierpnia. Z kolei premierowe odcinki programu "Taskmaster" widzowie będą mogli oglądać na antenie stacji TVN, w każdy poniedziałek o 21:30. Będzie to bez wątpienia prawdziwa gratka dla fanów nieskrępowanego humoru, w której znani artyści i osobowości medialne podejmą nieszablonowe działania, gwarantując telewizyjnej publiczności potężną dawkę śmiechu.