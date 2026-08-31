Paulina Sykut-Jeżyna w skąpym bikini ładuje baterie na greckiej wyspie. Ona ma 45 lat?!

Gwiazda Polsatu odpoczywa na wyspie Kos. Paulina Sykut-Jeżyna pochwaliła się wakacyjnymi kadrami

Paulina Sykut-Jeżyna podzieliła się z obserwatorami na Instagramie obszerną relacją z urlopu. Znana z ekranów Polsatu prezenterka, która prowadzi m.in. program "Taniec z Gwiazdami", na swój cel podróży wybrała grecką wyspę Kos. W wypoczynku towarzyszył jej mąż. Para, która tworzy związek od 28 lat, czyli od czasów, gdy Sykut-Jeżyna była jeszcze nastolatką, wspólnie spędzała dni na zwiedzaniu i relaksie na plaży.

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QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie

Małżonkowie wyjechali do Grecji wkrótce po obchodach 15. rocznicy ślubu. Widać, że wyjazd był bardzo udany, a piękna pogoda sprzyjała wakacyjnym aktywnościom.

Podczas eskapady prezenterka pokazała fanom kilka swoich letnich outfitów - od długiej spódnicy połączonej z pasiastym topem, przez asymetryczny czarno-biały komplet, aż po spodnie w pasy z dopasowaną górą. Jednak to zdjęcia w skąpym bikini wywołały największe poruszenie. 45-letnia gwiazda zachwycała formą w niewielkim, dwuczęściowym kostiumie zestawionym z lekkimi, zielonymi szortami. Równie efektownie prezentowała się po zdjęciu białej, koronkowej narzutki, odsłaniając górę od bikini i barwną chustę przewiązaną na biodrach.

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Odpoczynek na wyspie Kos to nie była jedyna letnia podróż prezenterki. W połowie sierpnia spędzała czas z bliskimi w Nałęczowie, natomiast w lipcu opalała się na innej greckiej wyspie – Korfu. Zapowiadała wtedy swój powrót i słowa dotrzymała, wybierając jednak inną lokalizację na sierpniowy relaks. Koniec lata oznacza powrót do codziennych obowiązków – na prezenterkę czekają kolejne projekty w telewizji Polsat, a na jej córkę nowy rok szkolny.

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