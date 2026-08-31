Dawid Kroczek zwolniony z Rakowa Częstochowa. Złe wyniki na początku sezonu.

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-31 20:15

Dawid Kroczek nie pełni już funkcji trenera pierwszego zespołu Rakowa Częstochowa. Klub podjął decyzję o rozstaniu ze szkoleniowcem po serii słabych wyników na początku obecnego sezonu w ekstraklasie.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w zabłoconym bucie uderza w piłkę na mokrej murawie stadionu.

Krótki okres pracy szkoleniowca

Dawid Kroczek rozpoczął pracę z zespołem 4 maja. Objął stanowisko po Łukaszu Tomczyku, gdy drużyna przegrała finał Pucharu Polski na cztery kolejki przed zakończeniem poprzednich rozgrywek ligowych. W minionym sezonie zespół zajął czwarte miejsce w tabeli, zapewniając sobie prawo do rywalizacji w europejskich pucharach.

Bilans pracy 37-letniego trenera obejmuje 14 oficjalnych spotkań. W tym czasie Raków pod jego wodzą odniósł sześć zwycięstw, zanotował dwa remisy oraz poniósł sześć porażek. Klub w oficjalnym komunikacie nie poinformował jeszcze o następcy szkoleniowca.

Słaby początek obecnego sezonu?

Początek aktualnych rozgrywek okazał się dla częstochowian bardzo trudny. Zespół przegrał wszystkie cztery mecze w ekstraklasie, w tym niedzielne starcie z Jagiellonią Białystok na własnym stadionie wynikiem 2:5. Drużyna zamyka tabelę z zerowym dorobkiem punktowym.

Raków zakończył również rywalizację w Lidze Konferencji. Po wyeliminowaniu Valletta FC i Hammarby IF, polski zespół przegrał w czwartek po dogrywce 2:3 z Hajdukiem Split, po wcześniejszym remisie 2:2 na wyjeździe. Decyzja o zwolnieniu Kroczka była bezpośrednim następstwem tych wyników.

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