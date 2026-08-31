Polskie siatkarki w ćwierćfinale ME! Kiedy grają kolejny mecz z Holandią?

Biało-Czerwone pewnie pokonały Portugalki 3:0 w meczu 1/8 finału ME.

Nasza reprezentacja pozostaje na tym etapie całkowicie bezbłędna i zameldowała się już w ćwierćfinale.

Sprawdźcie dokładny termin nadchodzącego starcia z drużyną Holandii o wejście do strefy medalowej.

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Polska kontra Holandia. Kiedy ćwierćfinał mistrzostw Europy siatkarek?

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego notują rewelacyjną serię na ME 2026. Po bezbłędnym przejściu przez fazę grupową, w której odprawiły z kwitkiem Węgry (3:0), Łotwę (3:1), Słowenię (3:0), Niemcy (3:0) oraz po zaciętym boju Turcję (3:2), nasze reprezentantki wywalczyły pierwsze miejsce. To pozwoliło im trafić w 1/8 finału na teoretycznie najmniej wymagającą ekipę z grupy C, czyli Portugalię. Zespół narodowy nie zawiódł pokładanych w nim nadziei i pewnie zamknął spotkanie wynikiem 3:0, wchodząc do elitarnej ósemki mistrzostw. W meczu dającym przepustkę do półfinału czeka je jednak znacznie trudniejsze zadanie, ponieważ zmierzą się z mocną reprezentacją Holandii.

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Rywalki z Niderlandów jako pierwsze zapewniły sobie awans w naszej połówce turniejowej drabinki. W spotkaniu, które miało swój początek punktualnie o 15:00, stoczyły niezwykle wyczerpującą walkę z dobrze dysponowaną podczas tej imprezy Słowenią, ostatecznie triumfując 3:2 (25:18, 19:25, 25:21, 29:31, 15:9). Holenderki w trwających mistrzostwach Europy potknęły się wcześniej zaledwie raz, musząc uznać wyższość Belgii w piątym secie, co zwiastuje ogromne wyzwanie dla naszych siatkarek. Obie drużyny mają teraz chwilę na regenerację organizmów, ponieważ starcie ćwierćfinałowe Polska - Holandia zaplanowano na czwartek, 3 września. Konkretną godzinę wyjścia na parkiet poznamy dopiero po zakończeniu wszystkich zaplanowanych spotkań 1/8 finału.

Terminarz mistrzostw Europy. Kto z kim zagra o medale?

Środowe zmagania 2 września na parkietach w Brnie:

Serbia zmierzy się z Grecją

Włochy zagrają ze Szwecją

Czwartkowe mecze 3 września w Stambule:

Polska podejmie na boisku Holandię

Belgia lub Niemcy powalczą z Turcją bądź Azerbejdżanem (ich starcia 1/8 finału rozgrywane są we wtorek, 1 września)

Półfinały, które odbędą się w sobotę 5 września również w Stambule:

Zwycięzca meczu Polska/Holandia zagra z lepszym z pary Włochy/Szwecja

Triumfator pary Serbia/Grecja spotka się z wygranym z kwartetu Belgia/Niemcy/Turcja/Azerbejdżan

Finał oraz rywalizacja o brązowy medal odbędą się w niedzielę, 6 września na hali w Stambule.