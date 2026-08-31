Trwają poszukiwania Witolda Płóciennika. Operator filmowy zaginął podczas zdjęć do nowej produkcji

Zaginął operator filmowy Witold Płóciennik. Policja prosi o pomoc

Z informacji przekazanych na profilu sulęcińskiej policji na Facebooku wynika, że zaginął Witold Płóciennik. 56-letni mężczyzna to ceniony operator filmowy, który pracował przy nowym projekcie kręconym dla Netfliksa w Gorzowie. Zaginiony mierzy 185 cm wzrostu, a jego znaki szczególne to:

Broda koloru siwego, brak włosów na głowie, krępa sylwetka, plecak koloru ciemnozielonego (moro), ubrany w krótkie spodenki koloru niebieskiego, długie ciemne skarpetki z jasnym wzorem. Ostatnio widziany: w rejonie jeziora Lubiąż w Lubniewicach. Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, prosimy o kontakt z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie pod numerem 47 79 312 11 lub 47 79 312 12.

Poszukiwania Witolda Płóciennika na planie serialu Netfliksa

Jak informuje lokalny portal Gorzów News, Witold Płóciennik przebywał w tym mieście na planie nowego serialu kryminalnego dla Netfliksa, którego roboczy tytuł brzmi "Laky". W obsadzie produkcji znajduje się Michał Żurawski, znany widzom z takich tytułów jak "Ołowiane dzieci", "Heweliusz" czy "Ikar. Legenda Mietka Kosza", a prywatnie były mąż Romy Gąsiorowskiej. Za zdjęcia do tego ostatniego filmu odpowiadał właśnie zaginiony operator, który stworzył również obrazy do takich hitów jak "Klangor", "Ołowiane dzieci" i "Stulecie winnych".

Kariera zawodowa Płóciennika trwa już dwie dekady. W 2006 roku ukończył studia na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w PWSFTviT w Łodzi. W 2019 roku został wyróżniony nagrodą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za pracę przy filmie "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Z kolei rok później zdobył nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage" w Toruniu za film "Zieja".

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Poszukiwania prowadzone przez policję nadal trwają:

Szeroko zakrojone poszukiwania zaginionego 56-latka. Działania prowadzone są z lądu, wody i powietrza. Od godzin porannych trwają intensywne poszukiwania 56-letniego Witolda Płóciennika, który po raz ostatni był widziany w sobotę (29 sierpnia) w miejscowości Lubniewice. W działania zaangażowano znaczne siły i środki. Poszukiwania prowadzone są z lądu, wody oraz z powietrza. Wykorzystywany jest policyjny śmigłowiec, drony z termowizją, sonary, quady, a także specjalistyczne grupy i pies tropiący. Od rana funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie prowadzą intensywne działania mające na celu odnalezienie zaginionego 56-letniego mężczyzny. W poszukiwania zaangażowanych jest wielu policjantów, w tym funkcjonariusze pionu kryminalnego, którzy zajmują się również ustalaniem wszelkich okoliczności zaginięcia.

Służby mundurowe przekazały, że w akcji ratunkowej biorą udział również jednostki straży pożarnej, WOPR oraz osoby prywatne, ochotnicy "którzy z własnej woli postanowili wspomóc działania służb".

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Jeżeli posiadasz jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionego, zauważyłeś osobę odpowiadającą jego rysopisowi lub wiesz, gdzie mógł się udać – niezwłocznie skontaktuj się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie lub zadzwoń pod numer alarmowy 112. Każda informacja może mieć znaczenie i przyczynić się do odnalezienia zaginionego. Nie czekaj – przekaż ją policji.

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