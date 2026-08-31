ME siatkarek 2026. Polki zdemolowały Portugalię. Kto stanie na ich drodze w ćwierćfinale?

Gładkie zwycięstwo nad Portugalią

Spotkanie 1/8 finału mistrzostw Europy siatkarek w Stambule przebiegało pod dyktando reprezentacji Polski. Biało-czerwone pokonały Portugalię 3:0 (25:18, 25:17, 25:23) i zapewniły sobie udział w kolejnej fazie turnieju. Przeciwniczki postawiły trudniejsze warunki dopiero w trzecim secie, ale Polki zdołały utrzymać koncentrację do końca.

Dzięki temu zwycięstwu podopieczne polskiego sztabu trenerskiego mogą przygotowywać się do decydującej fazy rywalizacji. Wygrana w 1/8 finału potwierdza dobre przygotowanie zespołu i daje nadzieję na walkę o najwyższe cele w turnieju. Teraz przed Polkami kluczowe spotkanie, które zadecyduje o wejściu do strefy medalowej.

Z kim zagrają Polki w ćwierćfinale?

W czwartkowym ćwierćfinale mistrzostw Europy polskie siatkarki zmierzą się z reprezentacją Holandii. Drużyna „Oranje” awansowała do tej fazy po zaciętym, pięciosetowym boju, w którym pokonała Słowenię 3:2. Spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco, a stawką będzie awans do półfinału.

W innych meczach 1/8 finału również nie brakowało rozstrzygnięć. W poniedziałkowym spotkaniu rozegranym w Brnie reprezentacja Włoch pewnie pokonała Bułgarię 3:0. Turniej wkracza w decydującą fazę, a najlepsze drużyny Starego Kontynentu przygotowują się do ostatecznych starć.