PRES Grupa Deweloperska Toruń w finale Ekstraligi. Deklasacja w półfinałowym rewanżu

Pewny awans po wysokim zwycięstwie

Żużlowcy PRES Grupa Deweloperska Toruń pokonali na własnym torze Orlen Oil Motor Lublin 58:32. Pierwsze spotkanie półfinałowe zakończyło się zwycięstwem ekipy z Lublina 48:42. Niedzielny rewanż okazał się jednak w pełni jednostronnym widowiskiem. Gospodarze bez większych problemów odrobili straty i przypieczętowali awans do wielkiego finału. Zawody w Toruniu oglądało z trybun 16 929 widzów.

Od pierwszego wyścigu miejscowi sukcesywnie budowali bezpieczną przewagę nad drużyną gości. W biegu otwarcia Patryk Dudek przywiózł cenne trzy punkty, a Norick Bloedorn skutecznie obronił się przed Kacprem Woryną. Przed drugą kosmetyką nawierzchni wynik brzmiał już 30:12 dla zespołu gospodarzy. Ekipa ze wschodniej Polski zdołała wygrać drużynowo dopiero dwa ostatnie, nominowane wyścigi. Najlepszy czas niedzielnych zawodów uzyskał Bartosz Zmarzlik, pokonując cztery okrążenia w czasie 60,14 s.

Z kim powalczą o złoty medal?

Sytuację gości w niedzielnym meczu skomplikowało dodatkowo niebezpieczne zdarzenie z czwartej gonitwy. Na tor z impetem upadł Fredrik Lindgren, który rywalizował w barwach drużyny z Lublina. Szwedzki zawodnik zdołał wprawdzie podnieść się o własnych siłach, ale nie kontynuował już zawodów. Żużlowiec w trakcie trwania spotkania musiał zostać przetransportowany do miejscowego szpitala na badania. Jego brak znacznie osłabił ostateczną siłę uderzeniową zespołu Orlen Oil Motor Lublin.

Przeciwnikiem PRES Grupy Deweloperskiej Toruń w meczach o złoty medal będzie ostatecznie Betard Sparta Wrocław. Drużyna ze stolicy Dolnego Śląska w swoim półfinale wyeliminowała Fogo Unię Leszno. Toruńscy kibice otrzymali przed wyścigami nominowanymi także doskonałe informacje dotyczące przyszłości drużyny. Klub przedłużył kontrakty do 2028 roku z trenerem Piotrem Baronem oraz kluczowymi zawodnikami, w tym Patrykiem Dudkiem i Emilem Sajfutdinowem. Na liście żużlowców z nowymi umowami znaleźli się również Robert Lambert oraz Mikkel Michelsen.