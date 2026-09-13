PRES Grupa Deweloperska Toruń w finale Ekstraligi. Deklasacja w półfinałowym rewanżu

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-13 22:45

Żużlowcy PRES Grupa Deweloperska Toruń pewnie pokonali Orlen Oil Motor Lublin 58:32 w niedzielnym meczu rewanżowym. Gospodarze z nawiązką odrobili stratę z pierwszego starcia i awansowali do finału Ekstraligi. Z kim powalczą o złoty medal mistrzostw Polski?

Zbliżenie na koło motocykla żużlowego sypiące ziemią na wirażu. O awansie Torunia do finału przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Koło motocykla żużlowego wyrzucające nawierzchnię podczas jazdy na torze.

Pewny awans po wysokim zwycięstwie

Żużlowcy PRES Grupa Deweloperska Toruń pokonali na własnym torze Orlen Oil Motor Lublin 58:32. Pierwsze spotkanie półfinałowe zakończyło się zwycięstwem ekipy z Lublina 48:42. Niedzielny rewanż okazał się jednak w pełni jednostronnym widowiskiem. Gospodarze bez większych problemów odrobili straty i przypieczętowali awans do wielkiego finału. Zawody w Toruniu oglądało z trybun 16 929 widzów.

Od pierwszego wyścigu miejscowi sukcesywnie budowali bezpieczną przewagę nad drużyną gości. W biegu otwarcia Patryk Dudek przywiózł cenne trzy punkty, a Norick Bloedorn skutecznie obronił się przed Kacprem Woryną. Przed drugą kosmetyką nawierzchni wynik brzmiał już 30:12 dla zespołu gospodarzy. Ekipa ze wschodniej Polski zdołała wygrać drużynowo dopiero dwa ostatnie, nominowane wyścigi. Najlepszy czas niedzielnych zawodów uzyskał Bartosz Zmarzlik, pokonując cztery okrążenia w czasie 60,14 s.

Z kim powalczą o złoty medal?

Sytuację gości w niedzielnym meczu skomplikowało dodatkowo niebezpieczne zdarzenie z czwartej gonitwy. Na tor z impetem upadł Fredrik Lindgren, który rywalizował w barwach drużyny z Lublina. Szwedzki zawodnik zdołał wprawdzie podnieść się o własnych siłach, ale nie kontynuował już zawodów. Żużlowiec w trakcie trwania spotkania musiał zostać przetransportowany do miejscowego szpitala na badania. Jego brak znacznie osłabił ostateczną siłę uderzeniową zespołu Orlen Oil Motor Lublin.

Przeciwnikiem PRES Grupy Deweloperskiej Toruń w meczach o złoty medal będzie ostatecznie Betard Sparta Wrocław. Drużyna ze stolicy Dolnego Śląska w swoim półfinale wyeliminowała Fogo Unię Leszno. Toruńscy kibice otrzymali przed wyścigami nominowanymi także doskonałe informacje dotyczące przyszłości drużyny. Klub przedłużył kontrakty do 2028 roku z trenerem Piotrem Baronem oraz kluczowymi zawodnikami, w tym Patrykiem Dudkiem i Emilem Sajfutdinowem. Na liście żużlowców z nowymi umowami znaleźli się również Robert Lambert oraz Mikkel Michelsen.

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