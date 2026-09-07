Jurorzy dokręcili śrubę. Tak niskiej punktacji w "Tańcu z Gwiazdami" dawno nie było

Ruszyła 19. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Popularny show Polsatu przyciągnął przed ekrany tłumy widzów, którzy szybko przekonali się, że ten sezon będzie wyjątkowy. Wszystko przez niskie noty od jurorów! Iwona Pavlović ostrzegała, że tym razem Czarna Mamba będzie surowa...

Helena Englert i Mandaryna na szczycie tabeli. Kto odpadł?

Pierwsze koty za płoty. Dwanaście par zaliczyło swój debiut na parkiecie Polsatu, walcząc o jak największą przychylność jurorów i telewidzów. Do grona sędziów dołączyła tym razem Julia Wieniawa, zastępując w jurorskim fotelu Ewę Kasprzyk. Po podsumowaniu ocen po wszystkich występach na prowadzeniu w punktacji jury znalazły się ex aequo dwie pary: Helena Englert i Roman Osadchiy oraz Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz. Kto pożegnał się z show? Choć na dnie jurorskiej tabeli znaleźli się Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka z zaledwie 14 punktami, nikt nie odpadł z programu po pierwszym odcinku.

Niska punktacja zaskoczyła widzów. Od lat tak nie było

Dwie najwyżej ocenione pary zdobyły w sumie tylko po 28 punktów. Na dwóch kolejnych miejscach uczestnicy zebrali po 26 oczek, a trzy najsłabsze pary nie zdobyły ich nawet 20. Żaden z jurorów nikomu nie przyznał noty 9 ani 10 punktów, a tylko debiutująca Julia Wieniawa pokazywała do kamer "ósemkę". Taka surowość zaskoczyła widzów! Nie była jednak do końca niespodzianką. Iwona Pavlović tuż przed startem "Tańca z Gwiazdami" ostrzegała na antenie "halo tu polsat", że postanowiła być surowa, niczym za dawnych lat.

- W jednym z moich wywiadów powiedziałam, że najwyższa moja nota w tej edycji to będzie 5. I chciałabym do tego wrócić. Teraz 3 to będzie fajnie - zagroziła Czarna Mamba.

Co prawda w pierwszym odcinku przyznawała też noty 6 punktów, ale również jako jedyna postawiła Piotrowi Gumulcowi zaledwie "dwójkę". Jak donosi serwis "Pudelek", tak ewidentna zmiana ma wynikać z przeprowadzonych badań. Podobno uznano, że widzowie oczekują większej surowości jurorów.

W pierwszym odcinku "Dancing with the Stars" przyznali oni średnio 22,8 pkt. Dla porównania - na starcie dwóch poprzednich edycji nikt nie otrzymał mniej niż 23 punkty. Ostatni, wiosenny sezon rozpoczął się średnią 30,2 pkt, a poprzedni - 29,7 pkt. Myślicie, że w kolejnych odcinkach jury złagodnieje?

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - kto zdobędzie Kryształową Kulę?

W pierwszym odcinku poświęconym włoskim przebojom nikt nie odpadł z programu, a dwie pary objęły prowadzenie w rankingu jury. Za tydzień "Taniec z Gwiazdami" zmieni się w tajemnicze "wyzwanie Czarnej Mamby". Kto walczy o wygraną? Aktualna tabela wygląda następująco:

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 28 punktów

Helena Englert i Roman Osadchiy - 28 punktów

Dominik Rupiński i Estelle François - 26 punktów

Kaeyra i Kacper Rutka - 26 punktów

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 25 punktów

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 23 punkty

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 23 punkty

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 22 punkty

Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 22 punkty

Monika Borzym i Michał Kassin - 19 punktów

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 18 punktów

Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 14 punktów

Sonda "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Komu będziesz kibicować w 19. edycji? Monika Borzym Matteo Brunetti Helena Englert Piotr "Guma" Gumulec Joanna Jędrzejczyk Kaeyra Izabela Kuna Krzysztof Kwiatkowski Mandaryna Dominik Rupiński Dominik Smaruj Jasper Sołtysiewicz