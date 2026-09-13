W odważnej stylizacji kibicowała Sabalence! Dekolt miss igrzysk robił wrażenie na trybunach

Jutta Leerdam, zaliczana do najpopularniejszych zawodniczek w sportach zimowych na świecie, pojawiła się na ostatnim meczu US Open 2026 w kreacji obok której ciężko było przejść obojętnie. Złota medalistka olimpijska z Mediolanu ubrała krótki, jasny top, który wyraźnym wycięciem w okolicach biustu doskonale eksponował jej wyrzeźbione ciało! W kibicowaniu towarzyszył jej partner, znany bokser i amerykański youtuber Jake Paul. Para zasiadła w loży Aryny Sabalenki, a obecność pięknej Holenderki w boksie reprezentantki Białorusi miała swoje konkretne uzasadnienie.

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Jutta Leerdam paradowała z głębokim dekoltem na finale US Open 2026

Po wygranej w półfinale, Białorusinka z wielkim uznaniem wypowiadała się o holenderskiej łyżwiarce. Przyznała wprost, że śledzi jej losy od dawna i jest pod ogromnym wrażeniem jej drogi zawodowej oraz niezwykłej odporności psychicznej. Zakochani znaleźli się w gronie wielu prominentnych osobistości na amerykańskich kortach. Tuż obok nich można było zobaczyć chociażby słynnego piłkarza z Brazylii, Ronaldo, a także znaną w przestrzeni medialnej Paris Hilton.

To jednak nie wszyscy znani widzowie tego wydarzenia. Spotkanie na żywo oglądał również aktor Brad Pitt wraz ze swoją partnerką Ines de Ramon. Zakochani nie ukrywali swoich uczuć, co natychmiast uwiecznili obecni na miejscu fotografowie. Wśród kibiców wypatrzono również wokalistkę Pink, bardzo emocjonalnie reagującą na wydarzenia z kortu. Ceremonię po zakończeniu rywalizacji uświetniła ikona kobiecego tenisa, Maria Szarapowa. Triumfatorka amerykańskiego szlema z 2006 roku wręczyła puchar zwyciężczyni turnieju, Jelenie Rybakinie. Miało to wymiar szczególny, bowiem od nowojorskiego zwycięstwa Rosjanki minęły równe dwie dekady!

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Sam mecz o tytuł obfitował w zwroty akcji i finalnie przyniósł wygraną Kazaszce. Jelena Rybakina pokonała Arynę Sabalenkę w trzech setach (6:4, 5:7, 6:2). To pierwsze trofeum wywalczone przez nią na nowojorskich kortach oraz trzeci skalp rangi wielkoszlemowej w całej karierze. Sukces ten pozwoli jej w poniedziałek awansować na sam szczyt zestawienia najlepszych tenisistek globu!