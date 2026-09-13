Koszykarki USA z kolejnym złotem MŚ. Jaka seria zwycięstw?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-13 22:14

Koszykarki USA obroniły tytuł w MŚ koszykarek, pokonując w finale Francję. Zespół ze Stanów Zjednoczonych sięgnął po piąte z rzędu i 12. w historii złoto. Imponująca seria zwycięskich meczów Amerykanek w mistrzostwach świata została przedłużona.

Ręka koszykarki wrzucającej piłkę do kosza podczas meczu. O sukcesach reprezentacji USA przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka koszykarza w rękawiczce wrzuca piłkę do kosza w hali sportowej.

Koszykarki USA przedłużają zwycięską passę

W finałowym meczu mistrzostw świata koszykarek, rozegranym w Berlinie, reprezentacja Stanów Zjednoczonych pokonała Francję 97:79. To zwycięstwo zapewniło Amerykankom piąty z rzędu i 12. w historii złoty medal w tej imprezie.

Podczas turnieju w stolicy Niemiec drużyna USA wygrała wszystkie sześć spotkań. Tym samym Amerykanki przedłużyły swoją niesamowitą serię zwycięskich meczów w mistrzostwach świata do 36. Ostatni raz zeszły z parkietu pokonane w 2006 roku, przegrywając w półfinale z reprezentacją Rosji.

Kto ma najdłuższą serię zwycięstw?

Mimo tak imponujących statystyk, Amerykanki nie są jeszcze rekordzistkami pod względem kolejnych wygranych w mistrzostwach świata. Dłuższą passą może pochwalić się jedynie reprezentacja Związku Radzieckiego. Zespół ZSRR w latach 1959-1986 zanotował aż 56 zwycięstw z rzędu.

W meczu o trzecie miejsce mistrzostw w Berlinie reprezentacja Hiszpanii pewnie pokonała gospodynie turnieju, Niemki, wynikiem 81:58, zdobywając brązowy medal zawodów.

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