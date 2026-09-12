Maciej Zakościelny i Sara Janicka to już mąż i żona? Fanów zastanawia jeden mały szczegół

Czy to tylko szczera przyjaźń, czy jednak wielka miłość? Od czasu, gdy ten uwielbiany artysta i utytułowana tancerka wystąpili wspólnie w tanecznym show "Taniec z Gwiazdami", nie milkną pogłoski o tym, co tak naprawdę ich łączy. Maciej Zakościelny i Sara Janicka wielokrotnie dostrzegani byli na prywatnych spotkaniach, jednak uśmiechy i czułości nie muszą od razu oznaczać stanięcia na ślubnym kobiercu. Teraz jednak atmosfera wokół nich zgęstniała, a wszystko za sprawą intrygujących błyskotek na ich palcach.

Sonda Czy przeszkadzałoby Ci, że mąż / żona nie nosi obrączki? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania

Maciej Zakościelny i Sara Janicka tańczyli razem w programie Polsatu

Twórcy programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zestawili ich razem w edycji z jesieni 2024 roku. Widzowie od początku dostrzegli wyjątkową więź i chemię między aktorem a jego trenerką. Wspólnie pokonali kolejne etapy show, docierając do finału i plasując się na najniższym stopniu podium. Ich zmagania na parkiecie były szeroko komentowane, a w kuluarach szeptano, że relacja wykracza poza standardowe ramy profesjonalnej współpracy.

Warto dodać, że pod koniec 2023 roku artysta zakończył swój poprzedni związek. Nie tak dawno, udzielając jednego z nielicznych wywiadów na temat swojej prywatności, szczerze opowiedział o tamtym, niezwykle trudnym czasie i towarzyszących mu emocjach.

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Sara Janicka i Maciej Zakościelny noszą obrączki. Fani snują domysły

Spekulacje trwają od niemal dwóch lat, chociaż Sara Janicka w pewnym momencie jednoznacznie zdementowała plotki o uczuciu łączącym ją z aktorem. Zaznaczyła, że rozpad jej małżeństwa z Mikołajem Danielewiczem to kwestia intymna, o której nie zamierza dyskutować publicznie, a znajomość z gwiazdorem opiera się wyłącznie na stopie koleżeńskiej. Te zapewnienia nie ostudziły jednak zapału internautów. Zwłaszcza gdy para kibicowała razem na trybunach podczas meczu, a później spędziła wspólnie długi weekend majowy w Trójmieście. Mimo fotografii z Sopotu oboje nie skomentowali doniesień.

Prawdziwa lawina domysłów ruszyła na nowo w połowie roku. W czerwcu Maciej Zakościelny zaprezentował się z charakterystycznym pierścionkiem na dłoni, co uchwycono podczas opolskiego festiwalu muzycznego. Z kolei jesienią, w inauguracyjnym odcinku kolejnej edycji tanecznego widowiska, podobny detal zauważono u Sary Janickiej. Baczni obserwatorzy momentalnie powiązali te informacje, zastanawiając się, czy przyjaźń nie przerodziła się czasem w narzeczeństwo, a może nawet skrywany przed światem ślub.

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Maciej Zakościelny i Sara Janicka nie komentują. To nie pierwszy taki przypadek w historii show

Na ten moment tajemnica obrączek pozostaje nierozwiązana. Oboje nabrali wody w usta, a fani przerzucają się teoriami w sieci. Z pewnością pochłaniają ich teraz wyzwania zawodowe. Zakościelny angażował się w promocję nowego projektu komediowego zatytułowanego "Zróbmy sobie przerwę". Z kolei jego dawna partnerka z parkietu znów szlifuje formę w nowej odsłonie show Polsatu, tym razem ucząc tańca Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Jeżeli doniesienia o romantycznej relacji między parą się potwierdzą, nie będzie to dla nikogo wielkim zaskoczeniem. Program rozrywkowy stacji Polsat wielokrotnie bywał miejscem, gdzie rodziły się głębsze uczucia. Doskonałymi przykładami na to są chociażby związki Natsu i Wojciecha Kuciny oraz Katarzyny Zillmann z Janją Lesar, które również miały swój początek w tym telewizyjnym przeboju.

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Maciej Zakościelny wspomina swój udział w "Tańcu z Gwiazdami". To był dla niego piękny czas!