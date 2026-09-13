PRES Grupa Deweloperska Toruń demoluje Orlen Oil Motor Lublin. Sensacja w półfinale

PRES Toruń w finale PGE Ekstraligi

W rewanżowym meczu półfinału play-off żużlowej Ekstraligi PRES Grupa Deweloperska Toruń pokonała Orlen Oil Motor Lublin 58:32. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem Motoru 48:42. Oznacza to, że awans do finału rozgrywek wywalczył zespół z Torunia.

Liderem gospodarzy był Patryk Dudek, który zdobył 12 punktów. Solidne wsparcie zapewnili mu Mikkel Michelsen z 11 punktami oraz Emil Sajfutdinow, który dorzucił 10 oczek. Spotkanie na Motoarenie oglądało 16 929 widzów.

Kto zdominował rywalizację w Lublinie?

W drużynie Orlen Oil Motor Lublin najlepiej zaprezentował się Bartosz Zmarzlik, zdobywając 13 punktów. Zmarzlik uzyskał również najlepszy czas dnia w 10. wyścigu – 60,14 s. Martin Vaculik dołożył 8 punktów, a Kacper Woryna 7.

Reszta zespołu gości pojechała poniżej oczekiwań. Fredrik Lindgren nie ukończył żadnego wyścigu, notując upadek i wykluczenie na początku spotkania. Sędzią zawodów był Krzysztof Meyze.