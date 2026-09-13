Ponad 13 milionów złotych w jeden wieczór! Omenaa Mensah pobiła rekord w Wenecji

Omenaa Mensah zebrała w Wenecji fortunę! Ponad 13 milionów złotych w jeden wieczór

To była noc, która przejdzie do historii polskiej filantropii. Omenaa Mensah zorganizowała pierwszą zagraniczną edycję gali TOP CHARITY, przenosząc swoje charytatywne wydarzenie na międzynarodową scenę w Wenecji. Efekt? W zaledwie jeden wieczór zebrano absolutnie rekordową kwotę 3,034 mln euro, czyli ponad 13 milionów złotych. Oznacza to, że podczas licytacji goście przeznaczali na cele społeczne średnio 34 000 euro na minutę. Wydarzenie odbyło się w legendarnym Hotelu Cipriani, w czasie gdy miasto tętniło życiem za sprawą 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego i 61. Biennale Arte. Polski biznes pokazał, że ma nie tylko globalne ambicje, ale też ogromne serce i siłę, by zmieniać świat na lepsze.

Majdanowie, Chodakowska i Smutniak na gali w Wenecji. Kto jeszcze się pojawił?

Na gali zorganizowanej przez Omenę Mensah nie mogło zabraknąć znanych twarzy. Na czerwonym dywanie w Wenecji pojawili się m.in.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan,

Ewa Chodakowska,

Kasia Smutniak.

kontratenor Jakub Józef Orliński,

śpiewaczki operowe Mariam Battistelli i Carmen Giannattasio,

a także była ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Szczególnymi gośćmi wieczoru byli przedstawiciele etiopskiej rodziny cesarskiej: Asfaw Shiferaw Sahle i jego córka, księżniczka Kelmwork Asfaw Shiferaw. Wśród licytujących nie zabrakło czołowych polskich przedsiębiorców, w tym Michała Sołowowa, Martina Kaczmarskiego czy Piotra i Marty Dejneków.

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Obraz Andy’ego Warhola sprzedany za blisko 5 milionów złotych!

Największe emocje podczas wieczoru wzbudziła licytacja dzieł sztuki. Prawdziwym hitem okazał się portret "Katie Jones" autorstwa samego Andy’ego Warhola. Obraz z 1973 roku sprzedano za astronomiczną kwotę 1,15 mln euro, czyli niemal 5 milionów złotych. To najwyższa publicznie odnotowana cena za pojedyncze dzieło sztuki na aukcji charytatywnej w Wenecji. Jak się okazało, obecność obrazu w Hotelu Cipriani nie była przypadkowa. To jedno z ulubionych miejsc wybitnej kolekcjonerki sztuki São Schlumberger, którą Warhol również sportretował. Po pięćdziesięciu latach dzieło wróciło więc do świata związanego z rodziną Schlumbergerów, tym razem wspierając szczytny cel. Na aukcję trafiły też prace m.in. Corneliusa Annora, Xawerego Wolskiego i Ewy Czwartos.

Luksusowy rejs z Mensah i Brzoską. Niezwykłe licytacje

Druga część aukcji, nazwana "Wielkimi Emocjami", obejmowała licytacje wyjątkowych doświadczeń. To właśnie na nie przeznaczono łącznie niemal 1,3 mln euro (ok. 5,6 mln zł). Najwyższą kwotę, aż 500 000 euro (ponad 2,1 mln zł), osiągnął rejs po Karaibach lub Azji na pokładzie 73-metrowego superjachtu dla 10 osób, w towarzystwie Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prywatna wyprawa do Etiopii i Erytrei, którą wylicytowano za 390 000 euro, oraz ekskluzywne doświadczenie na Milan Fashion Week z marką Dolce&Gabbana za 144 000 euro. Goście mogli także licytować m.in. stworzenie własnego rodowego szampana, pobyt w Botswanie czy podróż legendarnym pociągiem Venice Simplon-Orient-Express.

"Noszę w sobie dwa światy, Europę i Afrykę"

Organizatorka gali, Omenaa Mensah, nie kryła wzruszenia i podkreślała osobisty wymiar swojej misji. Jak sama przyznała, wydarzenie było symbolicznym budowaniem mostów między kulturami.

- Od zawsze noszę w sobie dwa światy, Europę i Afrykę. Polska dała mi edukację, możliwości i narzędzia, Afryka jest moim sercem, duszą i DNA. Ta podwójna perspektywa nauczyła mnie budować mosty" – mówiła Omenaa Mensah. "Wierzę, że prawdziwy sukces nie polega tylko na tym, co osiągamy i posiadamy, ale na tym, co potrafimy z tym zrobić dla innych. Wenecja ma ponad 400 mostów. Podczas TOP CHARITY Venice Experience zbudowaliśmy kolejny" – dodała.

Wydarzenie odbyło się tuż po podpisaniu w Paryżu trzyletniego strategicznego porozumienia pomiędzy Omenaa Foundation a UNESCO. Fundacja zobowiązała się przeznaczyć milion euro na wspólne działania obejmujące m.in. ochronę dziedzictwa i edukację.

Spotkanie z burmistrzem Wenecji. To dopiero początek

Sukces gali otworzył drzwi do dalszej międzynarodowej współpracy. Dzień po wydarzeniu Omenaa Mensah wraz z mężem, Rafałem Brzoską, spotkała się z burmistrzem Wenecji, Simone Venturinim.

"Już podczas pierwszej rozmowy pojawiła się wspólna ambicja zbudowania nowego mostu pomiędzy Polską, Włochami i Afryką, opartego na biznesie, kulturze, sztuce i filantropii. To najlepszy dowód, że idea zrodzona w Polsce może dziś otwierać przestrzeń do współpracy o międzynarodowym znaczeniu" – podkreśliła Mensah.

Z kolei Rafał Brzoska dodał: "Polski biznes jest dziś gotowy nie tylko inwestować i rozwijać się globalnie, ale również wnosić swoje wartości i odpowiedzialność społeczną".