Zaskakujące kreacje na planie "Tańca z Gwiazdami". Maurycy Popiel wyłamał się ze schematu

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Nowości w 32. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie
Od jesieni 2026 roku stacja Polsat emituje odświeżoną wersję tanecznego show. Zmieniono identyfikację wizualną programu, w tym logo i grafikę. Wprowadzono też interesujące elementy rozgrywki: możliwość obrony przed eliminacją oraz nowe formaty występów, takie jak popisy z rekwizytami, "Akademia Czarnej Mamby" i obowiązkowe partie solowe.
Kluczową zmianą w nowym sezonie okazały się jednak roszady w jury. Ewę Kasprzyk zastąpiła Julia Wieniawa, która wnosi spojrzenie młodego pokolenia. Wieniawa doskonale wie, z czym mierzą się uczestnicy, ponieważ sama była blisko zwycięstwa w poprzednich edycjach programu. Zasiada w fotelu jurorskim razem z Iwoną Pavlović, Rafałem Maserakiem i Tomaszem Wygodą. Młoda jurorka uświetniła rozpoczęcie sezonu, śpiewając na żywo swój nowy utwór.
W tej odsłonie programu tańczą:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Monika Borzym i Michał Kassin
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Kaeyra i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Odważne stylizacje na planie "Tańca z Gwiazdami". Powrót Pin Up Candy
Julia Wieniawa z pewnością potrafi przyciągnąć obiektywy fotografów. Jej wybór padł na jaskrawopomarańczową, obcisłą suknię, która eksponowała zarówno dekolt, jak i odsłaniała nogę. Uwagę fotoreporterów przykuła również Pin Up Candy. Znana influencerka błyszczała w czerwonej, zdobionej cekinami kreacji, podkreślającej opaleniznę oraz dekolt, który dopełniała elegancka biała biżuteria.