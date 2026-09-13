Zaskakujące kreacje na planie "Tańca z Gwiazdami". Maurycy Popiel wyłamał się ze schematu

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-13 20:21

Drugi odcinek 32. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" otworzyły zjawiskowe występy gwiazd, ale równie gorąco było za kulisami. Na pamiątkowych zdjęciach błyszczały eleganckie kreacje, powróciła dawno niewidziana Pin Up Candy, a Maurycy Popiel zaskoczył nietypowym doborem garderoby.

Nowości w 32. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie

Od jesieni 2026 roku stacja Polsat emituje odświeżoną wersję tanecznego show. Zmieniono identyfikację wizualną programu, w tym logo i grafikę. Wprowadzono też interesujące elementy rozgrywki: możliwość obrony przed eliminacją oraz nowe formaty występów, takie jak popisy z rekwizytami, "Akademia Czarnej Mamby" i obowiązkowe partie solowe.

Kluczową zmianą w nowym sezonie okazały się jednak roszady w jury. Ewę Kasprzyk zastąpiła Julia Wieniawa, która wnosi spojrzenie młodego pokolenia. Wieniawa doskonale wie, z czym mierzą się uczestnicy, ponieważ sama była blisko zwycięstwa w poprzednich edycjach programu. Zasiada w fotelu jurorskim razem z Iwoną Pavlović, Rafałem Maserakiem i Tomaszem Wygodą. Młoda jurorka uświetniła rozpoczęcie sezonu, śpiewając na żywo swój nowy utwór.

W tej odsłonie programu tańczą:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Monika Borzym i Michał Kassin
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • Kaeyra i Kacper Rutka
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Julia Wieniawa i Pin Up Candy w wieczorowych sukniach. W miniaturze Maurycy Popiel. O planie show przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 32

Odważne stylizacje na planie "Tańca z Gwiazdami". Powrót Pin Up Candy

Julia Wieniawa z pewnością potrafi przyciągnąć obiektywy fotografów. Jej wybór padł na jaskrawopomarańczową, obcisłą suknię, która eksponowała zarówno dekolt, jak i odsłaniała nogę. Uwagę fotoreporterów przykuła również Pin Up Candy. Znana influencerka błyszczała w czerwonej, zdobionej cekinami kreacji, podkreślającej opaleniznę oraz dekolt, który dopełniała elegancka biała biżuteria.

Joanna Jędrzejczyk w "Tańcu z gwiazdami". Porównała udział w show do MMA!

Rolki