Zaskakujące kreacje na planie "Tańca z Gwiazdami". Maurycy Popiel wyłamał się ze schematu

Nowości w 32. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie

Od jesieni 2026 roku stacja Polsat emituje odświeżoną wersję tanecznego show. Zmieniono identyfikację wizualną programu, w tym logo i grafikę. Wprowadzono też interesujące elementy rozgrywki: możliwość obrony przed eliminacją oraz nowe formaty występów, takie jak popisy z rekwizytami, "Akademia Czarnej Mamby" i obowiązkowe partie solowe.

Kluczową zmianą w nowym sezonie okazały się jednak roszady w jury. Ewę Kasprzyk zastąpiła Julia Wieniawa, która wnosi spojrzenie młodego pokolenia. Wieniawa doskonale wie, z czym mierzą się uczestnicy, ponieważ sama była blisko zwycięstwa w poprzednich edycjach programu. Zasiada w fotelu jurorskim razem z Iwoną Pavlović, Rafałem Maserakiem i Tomaszem Wygodą. Młoda jurorka uświetniła rozpoczęcie sezonu, śpiewając na żywo swój nowy utwór.

W tej odsłonie programu tańczą:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Monika Borzym i Michał Kassin

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Matteo Brunetti i Izabela Skierska

Kaeyra i Kacper Rutka

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

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Odważne stylizacje na planie "Tańca z Gwiazdami". Powrót Pin Up Candy

Julia Wieniawa z pewnością potrafi przyciągnąć obiektywy fotografów. Jej wybór padł na jaskrawopomarańczową, obcisłą suknię, która eksponowała zarówno dekolt, jak i odsłaniała nogę. Uwagę fotoreporterów przykuła również Pin Up Candy. Znana influencerka błyszczała w czerwonej, zdobionej cekinami kreacji, podkreślającej opaleniznę oraz dekolt, który dopełniała elegancka biała biżuteria.