Maciej Musiał z OGROMNYM SUKCESEM podczas festiwalu w Wenecji. Jego film ze Srebrnym Lwem!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-13 17:35

Za nami jeden z ważniejszych festiwali w historii kina. 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji dobiegł końca. Podczas uroczystej gali na zamknięcie ogłoszono laureatów konkretnych nagród. Srebrny Lew, czyli Nagroda Jury trafiła do twórcy filmu "Możliwa Miłość". Mało kto wie, że udział w tej produkcji miał Maciej Musiał. I to nie w byle jakiej roli

Film Maćka Musiała z ważną nagrodą w Wenecji 

Film "Możliwa miłość" ("Possible Love") w reżyserii południowokoreańskiego mistrza Lee Chang-donga, którego polski aktor jest producentem wykonawczym, zdobył Srebrnego Lwa - Wielką Nagrodę Jury na 83. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Projekt wyrósł z inicjatywy Musiała dotyczącej współczesnych reinterpretacji "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego. Obraz zachwycił światową krytykę i został oficjalnym południowokoreańskim kandydatem do Oscara.

Maciej Musiał razem z Krzysztofem Piesiewiczem byli producentami wykonawczymi tej produkcji. 

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O czym jest film "Możliwa miłość"? 

Film "Możliwa miłość" w reżyserii cenionego koreańskiego mistrza Lee Chang-donga to przejmujący dramat, w którym twórca powraca do zgłębiania skomplikowanych relacji międzyludzkich i emocjonalnych pęknięć. Produkcja opowiada historię dwojga ludzi po przejściach, których drogi krzyżują się w momencie życiowego kryzysu. Mimo licznych przeciwności losu, odmiennych doświadczeń oraz społecznych barier, między bohaterami stopniowo rodzi się głęboka więź.

W "Możliwej miłości" reżyser skupia się na motywach nadziei, samotności oraz poszukiwaniu bliskości w świecie pełnym powierzchownych relacji. Tytułowa uczciwość i autentyczność uczucia staje się dla bohaterów jedyną szansą na przewartościowanie dotychczasowego życia.

Aktorzy:

  • Jeon Do-yeon – wybitna aktorka (laureatka nagrody dla najlepszej aktorki na Festiwalu w Cannes za "Słoneczne miasto"), wcielająca się w postać Mi-ok.
  • Sul Kyung-gu – uznany aktor wielokrotnie współpracujący z reżyserem (m.in. w "Miętowym cukierku" i "Czystej miłości"), grający Ho-seoka.
  • Zo In-sung – znany m.in. z filmu "A Dirty Carnival" czy serialu "Moving", występujący jako Sang-woo.
  • Cho Yeo-jeong – gwiazda nagrodzonego Oscarami "Parasite", wcielająca się w rolę dokumentalistki Ye-ji.

Premiera filmu już 6 listopada 2026 roku na Netflixie

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