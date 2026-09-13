Maciej Musiał z OGROMNYM SUKCESEM podczas festiwalu w Wenecji. Jego film ze Srebrnym Lwem!

Film Maćka Musiała z ważną nagrodą w Wenecji

Film "Możliwa miłość" ("Possible Love") w reżyserii południowokoreańskiego mistrza Lee Chang-donga, którego polski aktor jest producentem wykonawczym, zdobył Srebrnego Lwa - Wielką Nagrodę Jury na 83. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Projekt wyrósł z inicjatywy Musiała dotyczącej współczesnych reinterpretacji "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego. Obraz zachwycił światową krytykę i został oficjalnym południowokoreańskim kandydatem do Oscara.

Maciej Musiał razem z Krzysztofem Piesiewiczem byli producentami wykonawczymi tej produkcji.

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O czym jest film "Możliwa miłość"?

Film "Możliwa miłość" w reżyserii cenionego koreańskiego mistrza Lee Chang-donga to przejmujący dramat, w którym twórca powraca do zgłębiania skomplikowanych relacji międzyludzkich i emocjonalnych pęknięć. Produkcja opowiada historię dwojga ludzi po przejściach, których drogi krzyżują się w momencie życiowego kryzysu. Mimo licznych przeciwności losu, odmiennych doświadczeń oraz społecznych barier, między bohaterami stopniowo rodzi się głęboka więź.

W "Możliwej miłości" reżyser skupia się na motywach nadziei, samotności oraz poszukiwaniu bliskości w świecie pełnym powierzchownych relacji. Tytułowa uczciwość i autentyczność uczucia staje się dla bohaterów jedyną szansą na przewartościowanie dotychczasowego życia.

Aktorzy:

Jeon Do-yeon – wybitna aktorka (laureatka nagrody dla najlepszej aktorki na Festiwalu w Cannes za "Słoneczne miasto"), wcielająca się w postać Mi-ok.

Sul Kyung-gu – uznany aktor wielokrotnie współpracujący z reżyserem (m.in. w "Miętowym cukierku" i "Czystej miłości"), grający Ho-seoka.

Zo In-sung – znany m.in. z filmu "A Dirty Carnival" czy serialu "Moving", występujący jako Sang-woo.

Cho Yeo-jeong – gwiazda nagrodzonego Oscarami "Parasite", wcielająca się w rolę dokumentalistki Ye-ji.

Premiera filmu już 6 listopada 2026 roku na Netflixie.