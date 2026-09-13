MŚ koszykarek. Amerykanki po raz piąty z rzędu ze złotem

Historyczny triumf koszykarek USA w finale

Reprezentacja USA zdobyła złoty medal 20. mistrzostw świata w koszykówce w Berlinie. W finałowym spotkaniu Amerykanki pokonały Francuzki 97:79, zapewniając sobie piąty tytuł mistrzowski z rzędu i 12. w całej historii startów. Spotkanie obfitowało w emocje, choć trzecia kwarta przesądziła o wygranej Stanów Zjednoczonych (wyniki kwart: 17:20, 26:25, 30:12, 24:22).

Dla reprezentacji Francji udział w finale to ogromny sukces. Francuzki zdobyły srebro po raz pierwszy w historii, a jest to ich drugi medal na mistrzostwach świata w ogóle, pierwszy od 1953 roku. Mimo ambitnej postawy nie zdołały pokonać faworytek zza oceanu.

Jak długo trwa dominacja Stanów Zjednoczonych?

Zwycięstwo nad Francją przedłużyło niesamowitą passę amerykańskich koszykarek. Zanotowały one serię 36 wygranych meczów na mistrzostwach świata z rzędu, potwierdzając swoją absolutną dominację na międzynarodowych parkietach.

Ostatnia porażka reprezentacji USA w turnieju o mistrzostwo świata miała miejsce 20 lat temu. Wówczas w półfinale uległy one drużynie Rosji wynikiem 68:75. Od tamtej pory pozostają niepokonane, systematycznie powiększając kolekcję trofeów.