Niegdyś nosili je nasi dziadkowie. Dziś wracają w nowej odsłonie. Tak wystylizowała ten element garderoby Joanna Liszowska

Flanelowe koszule w kratę, kojarzone z minionymi dekadami, wracają na modowe salony w odświeżonej odsłonie.

Joanna Liszowska zaprezentowała, jak modnie stylizować flanelę, łącząc ją ze skórzaną mini i eleganckimi szpilkami.

Odkryj, jak ten kultowy element garderoby przeżywa renesans i jak nosić go, by wyglądać stylowo i nowocześnie!

Mowa oczywiście o flanelowych koszulach w kratę, które znów wracają do łask i śmiało wkraczają na modowe salony. Ten kultowy element garderoby, kojarzony niegdyś głównie z naszymi dziadkami oraz latami 90. i zapoczątkowanym w amerykańskim mieście Seattle stylem grunge, dziś przeżywa swój wielki powrót w zupełnie nowej odsłonie. Projektanci i styliści udowadniają, że flanela może być nie tylko wygodna, ale też niezwykle stylowa i kobieca.

Wieczorny Express - Joanna LISZOWSKA

Koszula w kratę wkracza na salony. Tak możesz ją modnie wystylizować

Za najnowszymi trendami podąża również Joanna Liszowska, która chętnie sięga po modne, ale jednocześnie komfortowe rozwiązania. Gwiazda niedawno zaprezentowała się w studiu "Dzień Dobry TVN" w stylizacji, która zdecydowanie przyciąga uwagę. Liszowska postawiła na luźną flanelową koszulę w kratę, zestawiając ją w nieoczywisty sposób - z czarną, skórzaną mini spódnicą oraz czerwonymi, eleganckimi szpilkami z szerokim paskiem wokół kostki. To połączenie okazało się strzałem w dziesiątkę. Z jednej strony mamy casualowy, nieco nonszalancki charakter flaneli, z drugiej - wyrazistą, kobiecą i odważną mini oraz mocnym akcentem w postaci szpilek. Całość stworzyła look, który idealnie wpisuje się w aktualne trendy: łączenie stylów, przełamywanie konwencji i zabawę modą.

Powrót koszul flanelowych pokazuje, że moda lubi zataczać koło, ale jednocześnie daje przestrzeń do reinterpretacji klasyków. Dziś nosimy je nie tylko z jeansami czy legginsami, ale także w bardziej eleganckich, a nawet wieczorowych zestawieniach. Stylizacja Joanny Liszowskiej jest tego doskonałym przykładem - udowadnia, że nawet najbardziej "zwyczajny" element garderoby może stać się bazą do stworzenia efektownego i nowoczesnego outfitu.

14