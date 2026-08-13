Oszustwa na wnuczka w Małopolsce. Zatrzymano 33-latka z blisko 100 tys. złotych

Zatrzymanie oszusta w drodze na Śląsk

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie oraz Biura Kryminalnego KGP ustalili, że przez teren Małopolski może przejeżdżać mężczyzna odbierający pieniądze od osób zmanipulowanych telefonicznie. Z informacji wynikało, że do oszustwa doszło wcześniej w województwie podkarpackim, a sprawca kieruje się w stronę Katowic. Funkcjonariusze z krakowskiej komendy miejskiej zlokalizowali wytypowaną taksówkę, w której podróżował 33-letni podejrzany. Podczas interwencji mundurowi znaleźli przy mężczyźnie dużą ilość gotówki w kwocie blisko 100 000 zł.

Rola 33-letniego „odbieraka” w przestępczym procederze

Zatrzymany 33-latek miał pełnić w grupie przestępczej funkcję tak zwanego „odbieraka”, który przewoził pieniądze uzyskane od dwóch starszych osób z Podkarpacia. Policjanci ustalili wstępnie, że mężczyzna ten w przeszłości mógł działać również na terenie Krakowa i brać udział w podobnych oszustwach. Funkcjonariusze analizują teraz jego aktywność w innych miejscach, gdzie dochodziło do wyłudzeń oszczędności od seniorów. Obecnie trwa ustalanie szczegółowej roli zatrzymanego w całym procederze oraz weryfikacja jego związku z innymi zgłoszonymi sprawami.

Próby wyłudzeń w Bochni i Krakowie

W ubiegłym tygodniu policjanci interweniowali również w innych przypadkach, w których oszuści próbowali okraść starsze osoby metodą „na legendę”. W Bochni do seniora zadzwonił fałszywy pracownik banku, który twierdził, że jego pieniądze są zagrożone i nakłaniał go do natychmiastowej wypłaty gotówki. Z kolei w Krakowie oszust podający się za policjanta instruował kobietę, jak ma zwiększyć limity bankowe, aby przekazać mu fundusze. W obu sytuacjach mundurowi zareagowali odpowiednio wcześnie, wyjaśniając seniorom mechanizm działania przestępców i chroniąc ich przed stratą dorobku życia.

Oszustwo na adwokata w Dąbrowie Tarnowskiej

Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie sprawcy podszyli się pod adwokata. Oszust przekonywał starsze osoby, że ich wnuczka spowodowała wypadek i potrąciła ciężarną kobietę, przez co konieczne jest pilne przekazanie pieniędzy. Dzięki skoordynowanym działaniom policji również w tym przypadku nie doszło do przekazania gotówki przestępcom. Funkcjonariusze przypominają, że sprawcy często wywołują u ofiar strach oraz presję czasu, aby uniemożliwić im spokojną weryfikację otrzymanych informacji.

Źródło: Policja.pl