Nielegalny sklep internetowy na Podkarpaciu. Funkcjonariusze przejęli 12,5 tysiąca waporyzatorów

Zatrzymanie 28-latka prowadzącego nielegalną sprzedaż w sieci

Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz funkcjonariusze z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 28-letniego mieszkańca województwa podkarpackiego. Mężczyzna jest podejrzany o dystrybucję wyrobów akcyzowych bez wymaganych zezwoleń za pośrednictwem internetu. Sprzedaż odbywała się głównie poprzez szyfrowane komunikatory oraz popularne portale społecznościowe, które stanowiły główne kanały dotarcia do klientów. Mundurowi przeszukali pomieszczenia użytkowane przez mężczyznę i zlokalizowali miejsce służące do magazynowania oraz przygotowywania towaru do wysyłki.

Tysiące waporyzatorów i 400 tysięcy złotych w gotówce

Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli około 12,5 tysiąca sztuk waporyzatorów, które nie posiadały wymaganych znaków akcyzy. Oprócz towaru w ręce służb trafiła gotówka w kwocie około 400 tysięcy złotych oraz nośniki danych i sprzęt elektroniczny. Według wstępnych obliczeń śledczych wprowadzenie tych wyrobów do nielegalnego obrotu spowodowałoby uszczuplenie budżetu państwa o kwotę blisko 1,7 miliona złotych. Zabezpieczone urządzenia elektroniczne są obecnie poddawane szczegółowej analizie przez biegłych w celu pozyskania dalszych dowodów.

Śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie

Czynności w tej sprawie są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, a przejęte substancje trafiły do badań w laboratorium celno-skarbowym w Przemyślu. Za prowadzenie nielegalnej działalności i naruszenie przepisów akcyzowych zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wszystkie zgromadzone materiały oraz środki pieniężne zostały przekazane do dalszych czynności procesowych. Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne ustalenia w tym temacie.

Źródło: Policja.pl