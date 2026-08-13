Nie musisz czekać do wiosny. Te warzywa wysiej już jesienią, a plony zbierzesz już wczesną wiosną

Jesienny siew warzyw, zwany siewem ozimym, pozwala uzyskać wczesne plony wiosną i oszczędza czas w nowym sezonie.

Należy poczekać z siewem do momentu, gdy temperatura wyraźnie spadnie, aby nasiona nie wykiełkowały przed zimą i nie były narażone na przemarzanie.

Sprawdź, które warzywa możesz wysiać już jesienią.

Jesień to okres, kiedy porządkujemy nasze grządki i działki, a po zbiorze plonów narzędzia chowamy do garażu. Jednak późna jesień to dobry moment na wysiew kilku gatunków warzyw. Nasiona spędzą zimę w ziemi, a gdy temperatura zacznie rosnąć, wykiełkują niemal od razu. Taki sposób uprawy określa się często jako siew ozimy. Jego dużą zaletą jest oszczędność czasu. Wiosną, zamiast dopiero przygotowywać grządki i siać nasiona, można obserwować pierwsze młode rośliny.

Jakie warzywa można wysiać jesienią?

Na jesienny siew szczególnie dobrze nadają się marchew, pietruszka korzeniowa, koper, szpinak, cebula oraz czosnek (mówimy o odmianach ozimych, właśnie te nasiona mogą bez najmniejszego problemu spędzić zimę w glebie). W przypadku warzyw korzeniowych warto wybierać odmiany przeznaczone do siewu jesiennego lub takie, które dobrze znoszą niskie temperatury.

Dobrym wyborem jest również szpinak. Nasiona mogą przezimować w gruncie, a wraz z nadejściem cieplejszych dni rośliny zaczynają szybko rosnąć. Podobnie jest z koprem, choć trzeba pamiętać, że termin siewu ma tutaj spore znaczenie.

Jesienią sadzi się także czosnek zimowy. W przeciwieństwie do wielu warzyw nie wysiewamy go z nasion, lecz sadzimy pojedyncze ząbki. Przed zimą zdążą się ukorzenić, a wiosną rośliny ruszą z kopyta.

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ważne, aby posiać warzywa w odpowiednim momencie

Nie warto jednak spieszyć się z wysiewem. Jeśli nasiona trafią do ziemi zbyt wcześnie, mogą wykiełkować jeszcze jesienią, a młode rośliny będą znacznie bardziej narażone na przemarzanie. Najlepiej poczekać na moment, gdy temperatura wyraźnie spadnie i istnieje małe prawdopodobieństwo dłuższego ocieplenia. Ziemia powinna być przygotowana wcześniej: oczyszczona z chwastów, spulchniona i w razie potrzeby wzbogacona odpowiednim nawozem. Warto też wysiać nieco więcej nasion niż wiosną. Część z nich może nie przetrwać zimy, dlatego taki zapas po prostu zwiększa szanse na udane wschody.

Posiej jesienią, a plony zbierzesz już wczesną wiosną

Jesienny siew nie gwarantuje oczywiście idealnych plonów. Dużo zależy od przebiegu zimy, wilgotności gleby i odmiany warzyw. Mimo to jest to prosty sposób, by przyspieszyć początek sezonu. Jeśli pogoda jeszcze pozwala, nie trzeba odkładać wszystkich prac ogrodowych na przyszły rok. Marchew, pietruszka, koper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy mogą rozpocząć swój cykl już jesienią. A kiedy wiosna na dobre zawita do ogrodu, pierwsze zielone liście i młode warzywa pojawią się znacznie wcześniej. Czasem naprawdę warto zrobić coś zawczasu - później pozostaje już tylko patrzeć, jak grządki budzą się do życia.

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