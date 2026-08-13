Swoje kandydatury do roli miasta-gospodarza przedstawiły władze czterech miejscowości. Od momentu zwycięstwa Dary w Wiedniu faworytem pozostawała Sofia, a jedyną realną alternatywą wydawał się czarnomorski kurort Burgas. 13 lipca Bułgarzy ogłosili, że to właśnie te dwa miasta pozostają w ostatecznym wyścigu o Eurowizję 2027, a odrzucone zostały Płowdiw i Warna. Dziś znamy ostateczną decyzję.

Eurowizja 2027 w Burgas. Stolica przegrała z turystycznym kurortem

Bułgarska telewizja publiczna BNT i Europejska Unia Nadawców (EBU) ogłosiły, że Eurowizja 2027 odbędzie się w Burgas. Położony nad Morzem Czarnym kurort ma 200 tysięcy mieszkańców i stanowi wizytówkę kraju, który w 2026 roku sięgnął po raz pierwszy po zwycięstwo w największym konkursie piosenki na świecie. Miasto ugości uczestników z ponad 30 krajów, setki dziennikarzy i tysiące fanów, którzy przyjadą na 71. edycję wydarzenia.

Kontrowersji nie brakowało. Zakulisowa walka przeciwko Sofii miała bliski związek z napiętą sytuacją polityczną w kraju. Eurowizja odbędzie się w Arenie Burgas, otwartej w 2023 roku hali sportowej, która w czasie koncertów może pomieścić do 15 tysięcy widzów. To jeden z największych tego typu obiektów w całej Bułgarii, ale miejsce, które do tej pory nie gościło tak dużej imprezy telewizyjnej. Jak na razie, nie poznaliśmy nazwisk prowadzących przyszłoroczne widowisko.

Kiedy odbędzie się konkurs?

Jak przekazali gospodarze, kolejna Eurowizja odbędzie się w dniach 11, 13 i 15 maja 2027 roku. Daty dwóch półfinałów i Wielkiego Finału zostały dobrane zarówno pod względem możliwości miasta-organizatora i areny, jak i innych dużych imprez międzynarodowych, które odbędą się na początku i pod koniec maja.

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Eurowizja 2027 - lista uczestników. Co z Polską?

Jak dotąd, udział potwierdziło kilkanaście krajów. Po kilkuletniej przerwie zainteresowanie powrotem na scenę wyraziła telewizja z Macedonii Północnej. Sensacyjną informacją jest natomiast debiut Kanady. W związku ze zmianą zasad członkostwa w Europejskiej Unii Nadawców, krajowy nadawca CBC/Radio-Canada wyśle na Eurowizję 2027 swoją debiutancką propozycję.

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Telewizja Polska nie ogłosiła, jak na razie, czy planuje udział w 71. Konkursie Piosenki Eurowizji. W Wiedniu nasz kraj reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem "Pray". W finale zajęła dwunaste miejsce, zdobywszy najwyższe poparcie jurorów dla Polski od 1994 roku.

Potwierdzone kraje to na dziś: Albania, Austria, Bułgaria, Dania, Finlandia, Grecja, Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Niemcy, Norwegia, Rumunia, San Marino, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy.

Nie wiadomo, czy do udziału wrócą kraje, które zbojkotowały ostatnią edycję z powodu dalszej obecności Izraela - Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia i Słowenia.

Sonda Eurowizja 2027 - czy Polska powinna wziąć udział? Tak Nie Nie mam zdania