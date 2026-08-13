Interwencja w Kolonowskiem. Policjanci z Zawadzkiego uratowali życie nieprzytomnemu mężczyźnie

Zgłoszenie o potrzebującym pomocy w Kolonowskiem

We wtorek 11 sierpnia 2026 roku po godzinie 21:00 policjanci z Zawadzkiego zostali skierowani przez dyżurnego na interwencję w rejon dworca PKP w Kolonowskiem. Z przekazanego zgłoszenia wynikało, że w pobliżu przystanku leży mężczyzna, który prawdopodobnie potrzebuje pomocy. Na miejscu funkcjonariusze zastali osobę nieoddającą żadnych reakcji na bodźce zewnętrzne. Choć w tamtym momencie mężczyzna miał jeszcze zachowane funkcje życiowe, mundurowi niezwłocznie ułożyli go w pozycji bocznej ustalonej.

Reanimacja w rejonie dworca PKP

W trakcie oczekiwania na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego stan mężczyzny gwałtownie się pogorszył. Poszkodowany zaczął wymiotować oraz wydawać charczące odgłosy, a po chwili przestał oddychać i stracił tętno. Funkcjonariusze ułożyli go na plecach i natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Czynności reanimacyjne podjęli asp. szt. Marcin Kwiatkowski z pionu kryminalnego oraz asp. Adam Maciejowski, który jest dzielnicowym gminy Zawadzkie. Policjanci prowadzili te działania przez około pięć minut, aż do momentu, gdy u mężczyzny powróciły funkcje życiowe.

Przewiezienie mężczyzny do szpitala w Strzelcach Opolskich

Chwilę po skutecznym przywróceniu czynności życiowych na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego. Policjanci przekazali mężczyznę pod opiekę medyków, którzy kontynuowali udzielanie mu pomocy na miejscu zdarzenia. Następnie poszkodowany został przetransportowany do szpitala w Strzelcach Opolskich, gdzie trafił na obserwację. Postawa policjantów zasłużyła na uznanie, ponieważ ich opanowanie i profesjonalizm pozwoliły na skuteczne przeprowadzenie reanimacji jeszcze przed przyjazdem karetki. Dzięki natychmiastowemu działaniu funkcjonariuszy mężczyzna otrzymał szansę na przeżycie.

Źródło: Policja.pl