Atak nożem w Sulechowie. 20-latek ranił rówieśnika w skate parku

Interwencja służb w Parku Sulecha

W sobotę, 8 sierpnia 2026 roku, dyżurny komisariatu w Sulechowie przyjął zgłoszenie dotyczące zranienia młodego mężczyzny. Do zdarzenia doszło na terenie lokalnego skate parku znajdującego się w Parku Sulecha. Na miejsce niezwłocznie skierowano funkcjonariuszy pionu patrolowego oraz kryminalnego. Ich zadaniem było ustalenie dokładnego przebiegu zajścia oraz odnalezienie osoby odpowiedzialnej za ten czyn.

Okoliczności ataku i zatrzymanie sprawcy

Z policyjnych ustaleń wynika, że 20-latek zachowywał się w sposób agresywny wobec innych osób spędzających czas w parku. W pewnym momencie mężczyzna wyciągnął nóż i ranił nim w brzuch drugiego 20-latka. Świadkowie zdarzenia wezwali na miejsce policję oraz pogotowie ratunkowe. Sprawca wraz z towarzyszącą mu kobietą oddalili się z miejsca przed przyjazdem służb, wyrzucając po drodze nóż w zarośla. Podejrzany został zatrzymany przez mundurowych w swoim domu kilkadziesiąt minut później.

Zarzuty i przeszłość kryminalna 20-latka

Zatrzymany mężczyzna to mieszkaniec Sulechowa, którego ofiara znała już wcześniej. Policjantom udało się odnaleźć i zabezpieczyć nóż, który posłużył do zranienia pokrzywdzonego. Podczas przesłuchania 20-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Funkcjonariusze przedstawili mu zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Podejrzany był już wcześniej znany organom ścigania i był notowany między innymi za udział w bójce.

Tymczasowy areszt dla mieszkańca Sulechowa

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci izolacji. Sąd po analizie akt sprawy zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 20-latka na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

Źródło: Policja.pl