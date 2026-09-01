Tak wyglądały polskie gwiazdy w czasach szkolnych. Z kim zasiedlibyście w ławce?

Polskie gwiazdy w szkolnych czasach. Bardzo się zmieniły?

Dzisiaj oglądamy ich na ekranach telewizorów, w popularnych produkcjach filmowych i na galach. Zanim jednak zyskali sławę i na dobre zagościli w show-biznesie, byli zwykłymi uczniami. Podobnie jak rówieśnicy, musieli codziennie pakować książki, odrabiać zadania domowe i z niecierpliwością wyczekiwać przerwy.

Obecnie wielu z nich towarzyszy własnym pociechom w drodze do szkoły, prawdopodobnie z sentymentem wracając myślami do lat młodzieńczych. Z racji startującego właśnie roku szkolnego, postanowiliśmy przypomnieć archiwalne fotografie celebrytów. W przygotowanej galerii możecie zobaczyć, jak w tamtym okresie wyglądali między innymi Martyna Wojciechowska, Maciej Dowbor, Ewa Chodakowska oraz Weronika Rosati.

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Maciej Dowbor pokazał zdjęcie ze szkoły. Bardzo się zmienił?

We wtorkowy poranek wspomnieniami z lat dziecięcych podzieliła się Edyta Herbuś. Znana tancerka, która niebawem wystąpi w nowej edycji programu "Azja Express", opublikowała w sieci dawne zdjęcie.

Fajnego powrotu do szkoły dzieciaki. Warto podejść do tego z uśmiechem! Wiedziała już o tym mała Edytka.. i tak do dzisiaj jej zostało :) widzicie podobieństwo? Dobrego dnia życzę dziś wszystkim małym i dużym - napisała w opisie zdjęcia.

Z kolei kilka lat temu swoimi wspomnieniami ze szkolnej wycieczki podzieliła się Martyna Wojciechowska. Podróżniczka zaprezentowała kadr, na którym patrzy prosto w obiektyw, a niektórzy fani stwierdzili, że już wtedy można było dostrzec w niej "to coś".

Natomiast Maciej Dowbor sześć lat temu zaprezentował zdjęcie ze swojej legitymacji szkolnej. Znany prezenter miał na nim zaledwie trzynaście lat.

Taką perełkę znalazłem, szukając przez 2 dni zagubionego od 20 lat patentu żeglarskiego. Zgadnijcie ile mam lat na tym zdjęciu?! I czym głównie się wtedy zajmowałem?! - napisał w opisie zdjęcia.

W naszej galerii udostępniamy również fotografię jego żony, Joanny Koroniewskiej. Jak uważacie, czy ta dwójka znalazłaby wspólny język w szkolnych murach?

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