Jacek Magiera patronem szkoły Legii Warszawa. Piękny gest stołecznego klubu

Jacek Magiera był związany z warszawską Legią przez niemal 20 lat, pełniąc funkcje zawodnika, trenera i jednego z filarów Akademii. Jego pasją była praca z najmłodszymi adeptami futbolu, dla których stawał się nie tylko szkoleniowcem, ale i życiowym drogowskazem, dbającym o równowagę między treningami a nauką szkolną.

Jacek Magiera patronem Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Legii WarszawaOd 1 września br. patronem Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa (szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego) został Jacek Magiera - trener, piłkarz, wybitny wychowawca i człowiek… pic.twitter.com/OXXMe6x2JZ— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) September 1, 2026

W swoich działaniach niezmiennie podkreślał, że sukces sportowy to nie wszystko. Zwracał uwagę na kluczowe życiowe wartości: szacunek, współpracę, odpowiedzialność oraz rozwój osobisty, które stanowiły fundament jego filozofii trenerskiej.

Kwietniowa śmierć Magiery głęboko poruszyła środowisko stołecznego klubu. Władze Legii postanowiły uhonorować jego pamięć w wyjątkowy sposób. W najbliższy czwartek, z udziałem przedstawicieli zarządu, pierwszego zespołu i Akademii, odbędzie się uroczystość odsłonięcia specjalnej tablicy ku jego czci.

Jacek Magiera był przede wszystkim dobrym, mądrym i niezwykle życzliwym człowiekiem. Zawsze potrafił znaleźć czas i dobre słowo dla ludzi, szczególnie tych młodych. Te cechy, w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem, czyniły go także świetnym zawodnikiem, trenerem, a przede wszystkim prawdziwym autorytetem. Wierzę, że nadanie jego imienia Zespołu Szkół Legii Warszawa, będzie trwałym drogowskazem zarówno dla kolejnych pokoleń uczniów, jak i całej kadry pedagogicznej. Jacek swoim życiem udowadniał, że na pierwszym miejscu zawsze liczy się człowiek i wartości, które kształtują jego charakter. To one decydują o tym, jakimi stajemy się ludźmi i sportowcami. Zostawił nam ważne edukacyjne przesłanie, które będziemy z największym szacunkiem pielęgnować

– zaznaczył Dariusz Mioduski, właściciel Legii Warszawa.

Kibice i bliscy wspominają Jacka Magierę

Zaangażowanie zmarłego szkoleniowca w rozwój młodzieży podkreśla również jego żona. Jak zauważa, praca z młodymi piłkarzami i tworzenie struktur Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa były bliskie jego sercu.

Pomoc młodzieży zawsze była dla Jacka priorytetem. Potrafił z nią pracować, umiał do niej dotrzeć. Bardzo się cieszymy, że zostaje patronem szkoły, w której uczą się zawodnicy Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa, będącej także jego dzieckiem. Niech wartości, które głosił, służą kolejnym pokoleniom. Jacek na pewno bardzo by tego chciał

– dodała Magdalena Magiera, wdowa po zmarłym trenerze.

Nadanie imienia szkole ma zapewnić, że idee głoszone przez Magierę przetrwają i będą przekazywane kolejnym rocznikom. Jako jeden z założycieli Akademii, przez lata wywierał ogromny wpływ na jej funkcjonowanie.

Jacek Magiera był postacią wyjątkową dla każdej osoby związanej z naszym klubem, jednym z inicjatorów powstania Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Wyznawane przez niego wartości życiowe są tymi, które chcemy zaszczepiać w kolejnych pokoleniach zawodników przechodzących przez szczeble naszej Akademii. Podjęliśmy decyzję, aby Jacek Magiera został patronem Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa. Był nie tylko świetnym piłkarzem i trenerem, ale przede wszystkim znakomitym wychowawcą, który potrafił doskonale dotrzeć do młodych ludzi. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła będzie miała tak znakomitego patrona

– podsumował Marcin Herra, prezes zarządzający stołecznego klubu.

Dla uczniów nowy patron ma stać się wzorem łączenia pasji sportowej ze zdobywaniem wiedzy i odpowiednim nastawieniem do codziennych wyzwań. Placówka stawia sobie za cel zapoznanie podopiecznych z życiorysem i zasadami moralnymi Magiery.

Uczniowie naszej szkoły będą nie tylko rozwijać swoje sportowe umiejętności, ale również poznawać dziedzictwo człowieka, który całe życie udowadniał, że sukces buduje się każdego dnia – na boisku, w szkole, w relacjach z rodziną, przyjaciółmi i otoczeniem. Jacek Magiera może być wzorem dla każdego z nich i każdego z nas, w miejscu, w którym sport, nauka i wychowanie tworzą fundament ich przyszłości

– podkreślił Maciej Strożek, dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz wicedyrektor Akademii ds. edukacji.