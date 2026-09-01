Interwencje na Zalewie Porajskim. Policjanci pomogli 16 osobom na wodzie

Pomoc dla kobiet na deskach SUP

Podczas służby pełnionej w połowie sierpnia 2026 roku policjanci zauważyli dwie kobiety pływające na deskach SUP. Silny wiatr oraz wysoka fala sprawiły, że miały one duże trudności z bezpiecznym dotarciem do brzegu. Sytuację pogorszył fakt, że jednej z kobiet złamało się wiosło, co uniemożliwiło jej właściwe sterowanie deską. Mundurowi podpłynęli do poszkodowanych i zabrali je wraz z całym sprzętem na pokład policyjnej łodzi.

Awaria żaglówki i problemy roweru wodnego

Kolejne zgłoszenie dotyczyło żaglówki, której załoga miała problemy z utrzymaniem właściwego kursu na akwenie. Na pokładzie znajdowało się 5 osób, w tym 3 małoletnich, a przyczyną problemów była uszkodzona płetwa sterowa. Policjanci podjęli jednostkę i bezpiecznie odprowadzili ją do portu. W tym samym czasie pomocy potrzebowały również osoby korzystające z roweru wodnego. Dwoje dorosłych oraz dziecko nie byli w stanie pokonać silnego wiatru, dlatego mundurowi wzięli ich pojazd na hol i pomogli dotrzeć do brzegu.

Interwencja w Masłońskim i kontrola wyposażenia

Do następnego niebezpiecznego zdarzenia doszło w rejonie plaży w miejscowości Masłońskie. Silny podmuch wiatru zepchnął ponton z kobietą i mężczyzną na betonową zaporę, od której załoga nie mogła samodzielnie odpłynąć. Funkcjonariusze ewakuowali osoby z miejsca zagrożenia i odpowiednio zabezpieczyli ich sprzęt. Podczas tych działań policjanci zwrócili uwagę, że kobieta miała niewłaściwie założoną kamizelkę asekuracyjną, natomiast mężczyzna nie posiadał jej w ogóle. Oboje byli już wcześniej informowani przez mundurowych o zasadach bezpiecznego przebywania na wodzie.

Jacht zepchnięty pod linię wysokiego napięcia

Funkcjonariusze ruszyli także na ratunek 4 osobom znajdującym się na jachcie żaglowym. Jednostka została zepchnięta przez wiatr w rejon wysokiego brzegu, gdzie znajdowała się linia wysokiego napięcia. Załoga nie potrafiła samodzielnie dopłynąć do portu, ponieważ silnik jachtu okazał się zbyt słaby na panujące wówczas warunki pogodowe. Policjanci wzięli jacht na hol i przetransportowali go w bezpieczne miejsce. Po zakończeniu tej akcji mundurowi ponownie sprawdzili taflę jeziora oraz linię brzegową, aby upewnić się, że nikt więcej nie potrzebuje wsparcia.

Podsumowanie działań policji na Zalewie Porajskim

Wszystkie osoby, którym pomogli policjanci, znalazły się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu. Łącznie wsparcia udzielono 16 osobom, jednak na szczęście nikt nie wymagał specjalistycznej pomocy medycznej. Służby przypominają, że bezpieczeństwo nad wodą zależy w dużej mierze od przygotowania i sprawności sprzętu. Przed wypłynięciem warto sprawdzić prognozę pogody oraz upewnić się, czy posiadane umiejętności pozwolą na bezpieczny powrót do brzegu przy silnym wietrze.

Źródło: Policja.pl