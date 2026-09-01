Znowu zasugerowali, że jest w ciąży? Viki Gabor nie wytrzymała! "Jesteście śmieszni"

To nie pierwszy raz, kiedy Viki Gabor mierzy się z sugestiami, że jest w ciąży. Piosenkarka w rozmowie z Eską wyjawiła, że była wyraźnie zaskoczona, gdy natrafiła na nagłówki sugerujące, iż spodziewa się dziecka, kiedy miała zaledwie 15 lat. Artystka jasno sprzeciwia się komentowaniu cudzego wyglądu, a w szczególności młodych osób, które przechodzą okres dojrzewania.

Kiedyś na Instagramie dodałam zdjęcie w takiej sukience - bardziej body, slim i wtedy pojawił się taki artykuł "Czy Viki Gabor jest w ciąży?". Nie wiem, jak można oceniać czyjeś ciało i pisać takie rzeczy. Miałam wtedy 15, może 16 lat. Dla mnie to było po prostu obrzydliwe. Wiem, że to był jakiś stary dziad, bo to oni zawsze piszą te najgorsze rzeczy. (...) Nigdy nie byłam w ciąży i nie planuję w niej być. Pan, który napisał ten artykuł, niech podejdzie do lustra i popatrzy na swój brzuch. Abstrahując od tego, co teraz powiedziałam, uważam, że kobiety w ciąży są piękne. W ogóle kobiety są piękne, dlatego też nagrałam "Ramię w ramię"! - grzmiała w rozmowie z Maksem Kluziewiczem.

Viki Gabor reaguje na komentarze o ciąży

Niestety, argumenty Gabor nie przemówiły do wszystkich. Wokalistka wciąż regularnie trafia na podobne komentarze. Tych pojawiło się jeszcze więcej, gdy na jaw wyszło, że piosenkarka jest szczęśliwie zakochana i zdecydowała się na romski ślub z Giovannim Trojankiem. Pod nagraniem z ostatniego koncertu Viki jedna z internautek napisała, że młoda gwiazda... zasłania ciążowy brzuch, a jej komentarz polubiło kilkadziesiąt innych osób. Wideo trafiło do samej Gabor, która postanowiła odpowiedzieć na sugestię. Zrobiło się nieprzyjemnie.

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Viki Gabor odpowiedziała internautce

Lata spędzone w show-biznesie umocniły Viki Gabor. Artystka nie ma problemu ze stawaniem w swojej własnej obronie. Gdy jedna z internautek napisała, że piosenkarka kilkoma warstwami ubrań maskuje brzuch, najpewniej ciążowy, ta nie wytrzymała.

Poprawiam bluzkę i to już ma coś oznaczać, tak? Ludzie, wy jesteście śmieszni - odpisała, dołączając emotikonę płaczącą ze śmiechu.

Co ciekawe - autorka komentarza, zamiast go usunąć, jak to często bywa, postanowiła odpowiedzieć wokalistce. Kobieta zasugerowała, by Viki wyluzowała i nie brała wszystkiego do siebie, a jej opinia była jedynie żartem. Zabawnym?