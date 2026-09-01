Urszula Milewska w Twoja Twarz Brzmi Znajomo 23. Kim jest nowa uczestniczka muzycznego show?

Kim jest Urszula Milewska? Gwiazda teatru ROMA i nowa twarz w telewizyjnym hicie

Urszula Milewska, na co dzień posługująca się najczęściej imieniem Ula, to profesjonalna wokalistka, utalentowana aktorka musicalowa oraz doświadczona trenerka wokalna. Chociaż dla szerokiej widowni telewizyjnej może być nowym odkryciem, w polskim środowisku muzycznym od dawna cieszy się ogromnym uznaniem. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie ze świetnym skutkiem ukończyła kierunek śpiew solowy o specjalności wokalno-aktorskiej.

Największą popularność zyskała dzięki brawurowym występom na deskach warszawskiego Teatru Muzycznego ROMA. Widzowie mogli ją tam podziwiać między innymi w roli wyrazistej Oz, w docenionym musicalu „We Will Rock You”, zbudowanym wokół legendarnych przebojów zespołu Queen. Praca na wielkiej scenie, która łączy w sobie śpiew na żywo z intensywną grą aktorską, uczyniła z niej prawdziwą sceniczną kameleonkę, świetnie przygotowaną do udziału w telewizyjnym programie.

Od wczesnych sukcesów po międzynarodowe trasy z Teatrem Pieśń Kozła

Urodzona 7 marca 1995 roku artystka swoimi pierwszymi krokami na scenie mogła pochwalić się już w wieku dziecięcym. Przez ponad jedenaście lat była solistką Zespołu Pieśni i Tańca „Poloneziaki” w Bielawie, gdzie zdobywała niezwykle cenne szlify artystyczne. Zwieńczeniem jej wokalnego talentu stało się między innymi zdobycie prestiżowego Grand Prix podczas Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” w 2013 roku.

To jednak nie koniec jej zawodowych sukcesów. Urszula Milewska współpracuje również z awangardowym wrocławskim Teatrem Pieśń Kozła, gdzie wystąpiła w głośnych spektaklach „Songs of Lear” i „Anty-gone”. Może pochwalić się także niezwykłym muzycznym spotkaniem z wybitnym pianistą Leszkiem Możdżerem, u boku którego zaśpiewała podczas festiwalu Enter Enea w 2019 roku. Poza budowaniem własnej kariery scenicznej artystka chętnie dzieli się wiedzą jako pedagog – prowadzi lekcje emisji głosu oraz współtworzy warsztaty „Body Echo”.

73

Wielkie wyzwanie na horyzoncie. Jak wokalistka poradzi sobie z metamorfozami?

Udział w formacie stacji Polsat to dla wokalistki zupełnie nowe wyzwanie i szansa na zaprezentowanie swojego znakomitego warsztatu przed masową publicznością. Program opiera się na skomplikowanych metamorfozach, co oznacza wymagające treningi wokalne oraz choreograficzne, a następnie występy na żywo przed jury i publicznością. Zdolność do wcielania się w największe ikony polskiej i światowej muzyki wymaga zmysłu obserwacji oraz umiejętności odrzucenia własnych scenicznych przyzwyczajeń. Jako certyfikowana nauczycielka śpiewu, uczestniczka ma przed sobą zadanie udowodnienia, że to właśnie rzemiosło wokalne jest kluczem do sukcesu w tego typu widowisku.

Gdzie i kiedy oglądać program Twoja Twarz Brzmi Znajomo 23 z udziałem Urszuli Milewskiej?

Program rozrywkowy „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to flagowy hit stacji, który każdego tygodnia przenosi widzów na największe muzyczne sceny świata. Artyści biorący w nim udział muszą zmierzyć się z wielogodzinnymi procesami charakteryzacji, by wiernie odwzorować wygląd i głos gwiazd muzyki. Oprócz Urszuli Milewskiej w najnowszym, 23. sezonie programu rywalizować będą inne popularne osobistości, takie jak Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Maria Sadowska, bryska czy Marcin Miller.

Jesienny sezon muzycznego widowiska z udziałem utalentowanej wokalistki startuje oficjalnie 4 września. Najnowsze odcinki, pełne zaskakujących przemian i muzycznych wrażeń, będą emitowane na antenie Polsatu, w każdy piątek o 19:55.

Quiz. Te gwiazdy zaczynały karierę w programach talent show. Zgadnij kto! Pytanie 1 z 11 "Idol": Monika Brodka Justyna Steczkowska Enej Następne pytanie