Zatrzymanie w Szczecinie. 52-latek odpowie za zgwałcenie i rozbój w Częstochowie sprzed 24 lat

Zgwałcenie i rozbój w okolicach Częstochowy wiosną 2002 roku

Do przestępstwa doszło wiosną 2002 roku w rejonie Częstochowy, a jego ofiarą padła 43-letnia wówczas mieszkanka tego miasta. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze zabezpieczyli wszystkie dostępne ślady, które mogły pomóc w identyfikacji sprawcy. Mimo przeprowadzenia szeregu czynności w trakcie toczącego się wtedy śledztwa, policjantom nie udało się ustalić tożsamości osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Z powodu niewykrycia sprawcy sprawa została ostatecznie umorzona, jednak materiały dowodowe pozostały w zainteresowaniu organów ścigania.

Przełom w śledztwie dzięki pracy Archiwum X i badaniom DNA

Sprawą przez lata zajmowali się śledczy z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz funkcjonariusze z tak zwanego Archiwum X Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dzięki szczegółowej analizie zgromadzonych materiałów oraz podjętym czynnościom operacyjnym mundurowi wytypowali jako sprawcę 52-letniego mężczyznę. We wtorek 25 sierpnia 2026 roku kryminalni z Częstochowy namierzyli podejrzanego w jednym z mieszkań w Szczecinie, gdzie doszło do jego zatrzymania. Po ujęciu mężczyzny pobrano od niego materiał biologiczny, a badania potwierdziły, że jego profil genetyczny jest tożsamy z profilem DNA sprawcy zabezpieczonym przed laty.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla 52-letniego recydywisty

Zatrzymany 52-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej-Południe w Częstochowie, gdzie usłyszał prokuratorskie zarzuty. Mężczyzna, będący recydywistą, odpowie za zgwałcenie, rozbój oraz spowodowanie obrażeń ciała u poszkodowanej kobiety. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Częstochowie przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Dalsze śledztwo w tej sprawie jest prowadzone przez Prokuraturę Rejonową-Południe w Częstochowie.

Źródło: Policja.pl