Edyta Herbuś pokazała rozczulające zdjęcie z dzieciństwa. Fani nie mają wątpliwości

Edyta Herbuś: Z tanecznego parkietu prosto do show-biznesu

Edyta Herbuś od dwóch dekad utrzymuje się w polskim show-biznesie, rozwijając swoje pasje jako tancerka, aktorka, a także influencerka. Jej taneczne osiągnięcia to między innymi trzykrotne zdobycie Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych oraz dwukrotne zwycięstwo w Pucharze Polski Formacji Tanecznych. Rozpoznawalność przyniósł jej udział w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie stawiała swoje pierwsze kroki w telewizji u boku znanych osobistości, choć dziś to ona niewątpliwie stanowiłaby główną gwiazdę duetu.

Aktualnie celebrytka cieszy się ogromną sympatią widzów, co potwierdza jej obecność w 22. sezonie formatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Co więcej, tancerka dołączyła do obsady najnowszej odsłony "Azja Express", w której wzięła udział wraz ze swoim ukochanym, Piotrem Bukowieckim. Pierwszy odcinek ich azjatyckich zmagań zadebiutuje na ekranach telewizorów już w najbliższą sobotę, 5 września w stacji TVN.

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Edyta Herbuś pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Sama słodycz!

Przed telewizyjną premierą programu, tancerka podzieliła się ze swoimi fanami wyjątkową pamiątką. W związku z inauguracją nowego roku szkolnego, na instagramowym profilu Edyty Herbuś pojawiła się fotografia z czasów, gdy była jeszcze małą dziewczynką.

Fajnego powrotu do szkoły dzieciaki. Warto podejść do tego z uśmiechem! Wiedziała już o tym mała Edytka.. i tak do dzisiaj jej zostało :) widzicie podobieństwo? Dobrego dnia życzę dziś wszystkim małym i dużym - napisała w opisie zdjęcia.

Fotografia wywołała spore poruszenie w komentarzach. Obserwatorzy natychmiast wychwycili, że pomimo upływu lat, gwiazda zachowała swój charakterystyczny uśmiech oraz błysk w oku. Sama celebrytka, udostępniając kadr w relacji, podkreśliła z przymrużeniem oka, że może to być najbardziej uroczy obrazek, na jaki dziś trafią jej fani.

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