Trzeci numer "ESKA Story" już dostępny! Gwiazdą wydania Oskar Cyms

"ESKA Story" to nowy projekt Radia ESKA i serwisu ESKA.pl, w którym oddajemy "władzę" naszym gościom. To oni decydują, o czym chcą napisać artykuł - mogą być to zarówno teksty dotyczące ich życia zawodowego, jak i prywatnego. W przypadku Oskara Cymsa znalazła się przestrzeń na oba. Piosenkarz rozpoczął niedawno kolejną erę w swojej karierze, wydając singiel "Bez końca" i to właśnie on zagościł na okładce trzeciego wydania naszego magazynu.

Oskar Cyms na okładce "ESKA Story"

Oskar podszedł do projektu ze sporą odwagą, mimo że tekst na okładce głosi "strach kontra ambicja". Wokalista w przerwie między koncertami odpowiedział na 16 pytań, których nikt nigdy wcześniej mu nie zadał! Znalazły się tu zarówno te dotyczące brzmienia jego nowej płyty, wspomnień z dzieciństwa czy planów wystąpienia na Narodowym. To jednak nie wszystko! Cyms pojawił się również w naszym studiu, gdzie odpowiedział na szereg innych pytań, zadanych mu już przez prowadzącego - Maksa Kluziewicza. Tak, zapytaliśmy m.in. o to, czy czuje się polskim Garrettem Grahamem!!! Artysta podzielił się z nami także swoimi prywatnymi zdjęciami zza kulis koncertów.

OSKAR CYMS BEZ TAJEMNIC: NIE JARA MNIE ZAGRANICA. WOLĘ TWORZYĆ NA POLSKIM PODWÓRKU! | ESKA STORY

Fenomen k-popu i historia Britney Spears

Co jeszcze? W dziale "Pop Ikony" przybliżamy wam fenomen k-popu. Przyglądamy się najważniejszym artystom reprezentującym ten gatunek muzyczny, przypominamy największe hity i przedstawiamy krok po kroku, jak rodziła się jego popularność. "Bez filtra" piszemy natomiast o Britney Spears. Dlaczego jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii i legenda popkultury zdecydowała się na zakończenie kariery muzycznej? Wschodzącą gwiazdą numery wybraliśmy natomiast Marissę - wokalistkę i autorkę tekstów piosenek, odpowiedzialną za hity takich artystów jak Doda czy właśnie Oskar Cyms.

Nowości muzyczne i filmowe

Płyta miesiąca - Ariana Grande i "petal". Adrian Rybak analizuje, jak (i czy w ogóle) zamieszanie w życiu prywatnym amerykańskiej gwiazdy wpłynęło na odbiór jej najnowszego dzieła, promowanego singlami "hate that i made you love me" oraz tytułowym "petal". Natalia Nowecka wraz z Kamilem Goławskim próbują z kolei odpowiedzieć na pytanie, czy kultura fandomów wykończy filmy i seriale.

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