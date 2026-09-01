Aleksandar Cirković w Jagiellonii Białystok. Zaskakujący transfer przed końcem okienka

Nowy nabytek w ofensywie Jagiellonii

We wtorek, 1 września 2026 roku, Jagiellonia Białystok poinformowała o pozyskaniu Aleksandara Cirkovicia. Serbski skrzydłowy został wypożyczony z węgierskiego Ferencvarosi TC do końca obecnego sezonu. W umowie zapisano opcję transferu definitywnego.

24-letni Cirković w ubiegłych rozgrywkach występował w Lechii Gdańsk. W 24 spotkaniach ligowych zdobył cztery bramki i zaliczył pięć asyst. Dwa z tych trafień zaliczył w marcowym meczu przeciwko Jagiellonii, w którym Lechia triumfowała 3:0.

"Od dłuższego czasu próbowaliśmy znaleźć złoty środek w negocjacjach dotyczących moich przenosin do Jagiellonii. Jestem bardzo szczęśliwy z powodu transferu do Białegostoku. Liczę, że pokażę pełnię swojego potencjału" - powiedział piłkarz klubowym mediom Jagiellonii.

"Liczę na dobry sezon. Mistrzostwo jest realne, możemy to zrobić z taką kadrą, sztabem i kibicami. W Europie liczę na wyjście z fazy ligowej. Jeżeli przy tym będę w stanie pomóc golami i asystami, może w defensywie, to będę szczęśliwy" - dodał Cirković.

Zwiększona rywalizacją w kadrze przed Ligą Europy

Przyjście Serba zaostrzy walkę o miejsce w składzie Jagiellonii na pozycjach bocznych pomocników. Głównym konkurentem Cirkovicia na lewym skrzydle ma być Kajetan Szmyt. Klub z Białegostoku sprowadził w tym oknie transferowym również innych skrzydłowych: Jeremy'ego Agbonifo ze Szwecji oraz Senegalczyka Ousmane'a Sowa.

Szeroka kadra jest kluczowa dla mistrzów Polski w kontekście gry na wielu frontach. Oprócz rozgrywek krajowych, czyli Ekstraklasy i Pucharu Polski, Jagiellonia rozegra od września do stycznia co najmniej osiem meczów w fazie zasadniczej Ligi Europy. O miejsce w składzie walczą także Kamil Jóźwiak oraz Rodrigo Conceicao.