Beata Kozidrak zaprosiła na scenę Ralpha Kaminskiego. Publiczność była zachwycona ich wspólnym tańcem

Beata Kozidrak i Ralph Kaminski wspólnie na scenie. Niespodzianka na koncercie w Folwarku Ruchenka

Gwiazda polskiej estrady, Beata Kozidrak, od lat ugruntowała swoją pozycję w krajowym show-biznesie. Piosenkarka, komponująca również utwory i pisząca teksty, zapisała się w historii naszej muzyki jako niezwykle wyrazista artystka.

To właśnie 16 lipca 2026 roku odbył się koncert Beaty Kozidrak w Folwarku Ruchenka. Widzowie zebrani na tym wydarzeniu doświadczyli niezapomnianego wieczoru, podczas którego wspólnie z wokalistką śpiewali jej najbardziej znane utwory.

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Wspólny taniec Beaty Kozidrak i Ralpha Kaminskiego. Fani z entuzjazmem przyjęli ich występ

Od pierwszych dźwięków koncertu Beata Kozidrak pokazała, dlaczego uchodzi za legendę polskiej muzyki. Mimo upływającego czasu piosenkarka nadal imponuje doskonałą formą sceniczną i nawiązuje świetny kontakt z fanami.

Na scenie zabrzmiały największe hity, które publiczność doskonale znała i chętnie śpiewała razem z gwiazdą. Muzyka Beaty Kozidrak nadal cieszy się ogromnym uznaniem. Momentem kulminacyjnym koncertu okazało się wypatrzenie przez artystkę Ralpha Kaminskiego wśród publiczności.

Zdecydowała się zaprosić go do wspólnego występu. Ku uciesze zebranych, muzycy razem zaśpiewali piosenkę, co szybko stało się najgłośniej komentowanym punktem programu.

Wspólny występ Beaty i Ralpha okazał się strzałem w dziesiątkę. Widoczne było, że oboje czerpią z tego dużą satysfakcję, a na scenie wyczuwalna była doskonała więź. Występowi towarzyszyły uśmiechy i wspaniała zabawa, która na długo pozostanie w pamięci widzów.

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