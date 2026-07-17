Roxie Węgiel broni ślubu Oli Nowak. Odpowiedziała hejterom. "Jest to na pewno zazdrość"

Roksana Węgiel zachwycona ślubem Oli Nowak
Roksana Węgiel i Ola Nowak przyjaźnią się od wielu lat. Piosenkarki nie mogło zabraknąć na jej ślubie, który odbył się na początku lipca w Villa la Torre di Pila we Włoszech. Co więcej, była jedną z atrakcji ceremonii, ponieważ specjalnie dla pary młodej i gości wykonała piosenkę "Skyfall" z repertuaru Adele. Ciekawych pomysłów było więcej i w sieci zawrzało. Pojawiły się komentarze, że ślub Oli Nowak i Macieja Mazurka to "cyrk". Roxie zapewnia, że razem z mężem Kevinem Mglejem bawiła się fantastycznie.
Bardzo nam się podobało. My byliśmy zachwyceni całą organizacją. Ola z Maćkiem dopięli wszystko na ostatni guzik. Przygotowali też wspaniałe atrakcje dla gości. Bawiliśmy się wybitnie. Ten ślub był przecudowny - powiedziała Węgiel w rozmowie z Pudelkiem.
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"Jest to głupota ludzka"
Roxie Węgiel uważa, że fala hejtu, jaka spadła na Olę Nowak po jej hucznym ślubie, wynika przede wszystkim z zazdrości. Zdaniem piosenkarki wystawna uroczystość wzbudziły negatywne emocje u części internautów, którzy krytykowali, ponieważ sami nie mogą pozwolić sobie na ślub marzeń.
Jakoś tego nie śledziłam, ale jeśli faktycznie spadł na nich hejt z powodu, że wyprawili wesele i ślub swoich marzeń to jest to głupota ludzka. Nie powinni się tym przejmować. Wydaje mi się, że najwięcej jadu jest od osób, które są zazdrosne i chciałby mieć takie wesele i nie mogą sami realizować swoich marzeń. Jest to na pewno zazdrość - oceniła młoda piosenkarka.
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