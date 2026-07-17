Kradzież defibrylatora AED w Szczytnie. 54-latek chciał nim zmierzyć ciśnienie

Interwencja służb na plaży miejskiej w Szczytnie

15 lipca 2026 roku funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie otrzymali zgłoszenie o kradzieży defibrylatora AED, który był zamontowany na Plaży Miejskiej w Szczytnie. Straty materialne spowodowane tym zdarzeniem zostały wycenione na kwotę przekraczającą 10 000 złotych. Jeszcze tego samego dnia strażnicy miejscy zauważyli na nagraniach z monitoringu mężczyznę odpowiedzialnego za zabranie urządzenia i ujęli go na terenie miasta. Na miejsce wezwano policjantów, którzy zatrzymali 54-latka posiadającego przy sobie skradziony sprzęt ukryty w torbie.

Nietypowe wyjaśnienia i kradzieże sklepowe w Szczytnie

Zatrzymany 54-latek tłumaczył policjantom, że zabrał defibrylator, ponieważ chciał za jego pomocą zmierzyć sobie ciśnienie. Odzyskane urządzenie zostało już przekazane właścicielowi i ma niebawem wrócić na swoje stałe miejsce. W toku prowadzonych czynności mundurowi ustalili, że ten sam mężczyzna w lipcu 2026 roku kilkukrotnie dokonywał kradzieży w miejscowych sklepach. Jego łupem padały artykuły przemysłowe, spożywcze oraz alkohol, a łączna wartość zabranych towarów wyniosła ponad 1 000 złotych.

Zarzuty i konsekwencje kradzieży sprzętu ratunkowego

Mężczyzna usłyszał łącznie dwa zarzuty dotyczące kradzieży, a za popełnione przestępstwa grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Służby przypominają, że defibrylatory AED odgrywają istotną rolę w ratowaniu ludzkiego życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Każdy akt niszczenia lub kradzieży takiego mienia może ograniczyć możliwość udzielenia pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia. Całe zdarzenie na plaży zostało zarejestrowane przez kamery, które pokazały moment zabrania sprzętu z pomostu oraz późniejsze doprowadzenie zatrzymanego przez funkcjonariusza.

Źródło: Policja.pl