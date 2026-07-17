Kardashianki w żałobie. Nie żyje seniorka rodu

Mary Jo Campbell nie żyje

W czwartek, 16 lipca 2026 roku świat obiegła wiadomość o śmierci Mary Jo Campbell, matki Kris Jenner. MJ, jak pieszczotliwie nazywano babcię Kardashianek, zmarła w wieku 91 lat. Kris Jenner podzieliła się tą tragiczną informacją w mediach społecznościowych, pisząc: "Dziś pożegnaliśmy moją piękną mamusię MJ".

Kim była Mary Jo Campbell?

Mary Jo Campbell, znana również jako MJ Shannon, była postacią dobrze znaną fanom programów reality show rodziny Kardashian-Jenner. Od premiery "Z kamerą u Kardashianów" w 2007 roku, MJ wielokrotnie pojawiała się na ekranie. Była matką Kris Jenner oraz Karen Houghton, która zmarła w marcu 2024 roku w wieku 65 lat z powodu zatrzymania akcji serca.

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Wzruszające pożegnanie Kris Jenner

Kris Jenner w swoim pożegnalnym wpisie oddała hołd matce, podkreślając jej niezwykły wpływ na całą rodzinę.

"Nauczyła nas, że rodzina to wszystko. Pokazała nam, jak kochać bezwarunkowo i jak odnajdywać radość w małych chwilach. Pokazała mi, jak stawiać czoła wyzwaniom życiowym z odpornością i wiarą" – napisała Jenner.

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Kim Kardashian żegna babcię

Wnuczka MJ, Kim Kardashian, również opublikowała wzruszający hołd w mediach społecznościowych, opisując babcię jako "moją najlepszą przyjaciółkę, kumpelkę od plotek, wieczną bliźniaczkę". Kim podkreśliła, jak wielki wpływ miała MJ na jej życie i wartości.

"Nauczyłaś nas wszystkich, jak ważna jest rodzina, a te wartości będziemy nosić w sobie na zawsze!!!!! Byłaś kobietą, która pokazała mi, co to znaczy być pracowitą bizneswoman" – napisała.

Kim wspomniała również, że MJ dała jej pierwszą pracę w swoim sklepie detalicznym w San Diego i nauczyła ją etyki pracy, siły i pewności siebie, które towarzyszą jej od tamtej pory.