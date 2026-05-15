Tymoteusz Puchacz wejdzie do klatki? Reprezentant Polski zaskoczył jasną deklaracją

Tymoteusz Puchacz o freak fightach w Kanale Sportowym

Obrońca świętował niedawno zdobycie mistrzostwa Azerbejdżanu w barwach Sabah FK, ostatecznie kończąc wieloletnią hegemonię ekipy Qarabag FK. Reprezentant Polski odegrał kluczową rolę w drodze po tytuł, notując na swoim koncie wiele ważnych asyst. Wszystko wskazuje na to, że zawodnik zadomowi się w Baku na stałe, ponieważ na stole leży już propozycja trzyletniego kontraktu.

W trakcie wywiadu dla Kanału Sportowego pojawił się temat walk celebrytów. Piłkarz zdradził, że w przeszłości uważnie przyglądał się temu środowisku i do dziś darzy szacunkiem część zawodników, wspominając między innymi „Owcę WK”. Choć dzisiaj nie śledzi już gal na bieżąco, absolutnie nie zamyka sobie drzwi do startów w oktagonie, traktując to jako formę jednorazowej przygody po zakończeniu piłkarskiej kariery.

Ewentualny debiut sprawiłby, że zawodnik dołączyłby do długiej listy byłych graczy drużyny narodowej, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki. W klatce FAME MMA pojawili się już między innymi Jakub Rzeźniczak, Piotr Świerczewski oraz Jakub Kosecki. Z kolei dla upadłej już organizacji Clout MMA walczyli Tomasz Hajto i Jakub Wawrzyniak.