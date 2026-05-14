Zapendowska jednoznacznie oceniła Szemplińską na Eurowizji. Nie miała wątpliwości

Występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026 zachwycił fanów nie tylko z Polski. Artystka została już okrzyknięta najlepszą wokalistką tegorocznej odsłony konkursu także przez widzów z zagranicy. Dzięki doskonałemu wokalowi i przemyślanemu show Alicja awansowała do wielkiego finału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się już w sobotę, 16 maja. Jej szanse na zajęcie wysokiej lokaty rosną z dnia na dzień!

Na temat udziału Alicji Szemplińskiej w Eurowizji wypowiedziała się także ceniona trenerka wokalna Elżbieta Zapendowska, znana ze swoich surowych i kąśliwych ocen. Jurorka "Idola" czy "Jak oni śpiewają", mimo iż od lat powtarza, że nie jest fanką Eurowizji, ze względu na swoje doświadczenie traktowana jest w naszym kraju niczym eurowizyjna wyrocznia. Opinia, jaką wyraziła na temat występu Szemplińskiej, napawa optymizmem.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Zapendowska o Szemplińskiej na Eurowizji 2026

Elżbieta Zapendowska przyznała, że była pod dużym wrażeniem umiejętności wokalnych reprezentującej nasz kraj na Eurowizji 2026 artystki.

Słuchałam występu Alicji. Uważam, że to bardzo fajna dziewczyna. Świetnie zaśpiewała, jest zdolną wokalistką. Piosenka jest bardzo dobra, więc wszystko się zgadza. Byłam pewna, że przejdzie do finału - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Jurorka surowo oceniła natomiast poziom samego konkursu.

Poziom Eurowizji był jak zwykle słaby. Było kilka fajnych piosenek (...). Nie mam pojęcia, jak zostaniemy ocenieni w finale, ale według wszelkich znaków na niebie i ziemi powinno być nieźle - dodała.

Zdaniem Zapendowskiej to właśnie umiejętności wokalne wyróżniają Szemplińską na tle konkurencji. Trenerka doceniła również jej utwór "Pray".

Ma świetny głos, cudowną barwę, a przede wszystkim w końcu jest to utwór, który pokazuje, jak śpiewa się prawidłowo technicznie i emocjonalnie. Dodatkowo wygląda przepięknie. Trzymam za nią bardzo mocno kciuki. Uważam, że był to występ z ogromną klasą i profesjonalizmem - podsumowała.