Nie żyje 6-letni Krzyś Hładyszewski. Społeczność sportowa pogrążyła się w żałobie

Żałoba w małopolskim kolarstwie dziecięcym. Odszedł 6-letni Krzyś Hładyszewski

Odejście zaledwie 6-letniego zawodnika wywołało głęboki smutek wśród sympatyków dziecięcego kolarstwa w regionie. Chłopiec był niezwykle zaangażowany w lokalne wydarzenia sportowe i należał do bardzo lubianych członków rowerowej społeczności. Jeszcze w ostatnich dniach kwietnia z powodzeniem rywalizował podczas oficjalnej inauguracji tegorocznych zmagań na dwóch kółkach. Oficjalny komunikat o nagłej śmierci młodego sportowca opublikowali w mediach społecznościowych przedstawiciele serwisu Podhale Tour.

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 6-letniego Krzysia, członka naszej rowerowej społeczności Podhale Tour. Dwa tygodnie temu pełen radości, energii i sportowej pasji rywalizował podczas inauguracji tegorocznego cyklu w Łętowni. Trudno znaleźć słowa, które oddałyby ból i żal, jaki nam towarzyszy. Ta tragedia porusza nas wszystkich" - czytamy w komunikacje.

"Jako organizatorzy wyścigów rowerowych dla dzieci »Mini Podhale tour« oraz w imieniu całej społeczności kolarskiej naszego regionu składamy Rodzinie i Najbliższym najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy w tych niezwykle trudnych chwilach. Pamięć o Nim pozostanie na zawsze w naszych sercach" - podkreślono na profilu Podhale Tour.

Piłkarski Orzeł Nowa Wieś żegna Krzysia Hładyszewskiego. Poruszający wpis klubu

Dramatyczne informacje dotknęły również środowisko piłkarskie. Głos w sprawie tragedii zabrali działacze zespołu Orzeł Nowa Wieś, z którym Krzyś Hładyszewski stawiał swoje pierwsze kroki na murawie.

"Trudno znaleźć słowa, które opisują nasz ból i smutek... Z ogromnym żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszego zawodnika, członka naszej piłkarskiej rodziny. W tych niezwykle trudnych chwilach łączymy się w bólu i modlitwie z rodziną i bliskimi. Krzysiu — na zawsze pozostaniesz częścią naszej społeczności" - napisano.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Krzysia Hładyszewskiego? Ważny apel bliskich

Ostatnie pożegnanie zmarłego sześcioletniego chłopca zaplanowano na sobotę, 16 maja. Uroczystości żałobne wystartują punktualnie o godzinie 13:00 w murach kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Gorzków. Rodzina Krzysia Hładyszewskiego wystosowała szczególny apel do wszystkich uczestników ceremonii z prośbą o powstrzymanie się od osobistego składania kondolencji. Zamiast tradycyjnych wiązanek kwiatów, najbliżsi proszą o przyniesienie na miejsce jednej białej róży oraz wsparcie finansowe zbiórki charytatywnej, która zostanie zorganizowana podczas uroczystości pogrzebowych.