Iga Świątek ogłasza po porażce w półfinale w Rzymie. Szczere wyznanie

Iga Świątek przegrywa w Rzymie ze Switoliną

Polska tenisistka pewnie kroczyła przez kolejne rundy turnieju w Rzymie. Półfinał z Eliną Switoliną okazał się jednak barierą nie do przejścia. Iga Świątek przegrała spotkanie w trzech setach: 4:6, 6:2, 2:6. Ukrainka pokazała świetną dyspozycję, zmuszając Polkę do błędów w kluczowych fragmentach meczu. Skuteczna obrona rywalki sprawiła, że była liderka rankingu zaczęła grać zbyt ryzykownie i nerwowo. W wielkim finale rzymskiej imprezy Switolina zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff.

Mimo braku czwartego triumfu w Rzymie i zrozumiałego niedosytu, start we Włoszech można uznać za pozytywny krok. Iga Świątek zanotowała pierwszą od stycznia serię czterech kolejnych zwycięstw. Polka dotarła do półfinału ważnych zawodów, odnosząc również cenne zwycięstwo nad zawodniczką ze ścisłej czołówki - Jessicą Pegulą.

Wpis Świątek po porażce w Rzymie

W piątkowe popołudnie Iga Świątek zamieściła wpis na swoich profilach w mediach społecznościowych. Udostępniła fotografie z Rzymu i oceniła swój start na kortach kompleksu Foro Italico. Tenisistka zaznaczyła, że chociaż przegrana w półfinale jest bolesna, widzi postępy w swojej grze.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

"Wczorajszy mecz był wyzwaniem i oczywiście życzyłam sobie innego wyniku. Jednak naprawdę cieszyłam się występem tutaj i czuję, że moja gra staje się coraz lepsza dzięki całej pracy, jaką ostatnio wykonaliśmy. Rzym jest dla mnie zawsze wyjątkowy. Między tenisem, kibicami, a szczerze mówiąc – jedzeniem – już nie mogę się doczekać powrotu w przyszłym roku. Grazie!" - napisała Iga Świątek.

Kolejnym wyzwaniem Polki będzie wielkoszlemowy Roland Garros. Iga Świątek triumfowała na paryskich kortach już czterokrotnie (2020, 2022, 2023, 2024). Zmagania we Francji wystartują w niedzielę, 24 maja.