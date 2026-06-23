Zaczynał u Kieślowskiego, a rozbawił Polskę w kabarecie. Tak startowała kariera Macieja Stuhra

Choć dziś kojarzony jest z największymi polskimi produkcjami filmowymi, jego droga do sławy była niezwykle barwna i wiodła przez różne formy artystycznej ekspresji. Maciej Stuhr, syn legendarnego Jerzego Stuhra, po raz pierwszy na wielkim ekranie pojawił się już jako nastolatek. W 1988 roku zagrał u samego Krzysztofa Kieślowskiego w kultowym "Dekalogu X", gdzie wystąpił u boku swojego ojca. Zanim jednak na dobre poświęcił się aktorstwu, z sukcesami podbijał scenę kabaretową. Współtworzył Kabaret Artura I, a następnie założył własną formację Po Żarcie, z którą w 1997 roku zdobył główną nagrodę na słynnym przeglądzie PaKA. Prawdziwym przełomem w jego filmowej karierze okazała się rola Aleksa w komedii sensacyjnej "Fuks" z 1999 roku, która przyniosła mu ogromną popularność i otworzyła drzwi do najważniejszych ról w polskim kinie.

Maciej Stuhr w szczerym wyznaniu o córce

Od filmu "Chłopaki nie płaczą" po "Belfra". Najważniejsze role w karierze Macieja Stuhra

Portfolio Macieja Stuhra jest imponującym dowodem na jego aktorską wszechstronność. Publiczność pokochała go za role w kultowych komediach Olafa Lubaszenki, gdzie wcielił się w postać Kuby Brennera w "Chłopaki nie płaczą" oraz Kuby w "Poranku kojota". Te kreacje na stałe wpisały się do kanonu polskiej popkultury. Jednocześnie aktor udowadniał swój talent w produkcjach dramatycznych, tworząc złożone i poruszające postacie. Do jego najważniejszych ról należą te w filmach "33 sceny z życia", "Obława" czy wstrząsającym "Pokłosiu" Władysława Pasikowskiego, za którą w 2013 roku otrzymał Polską Nagrodę Filmową Orzeł. Kolejnego Orła przyniosła mu kreacja w filmie "Powrót do tamtych dni" z 2022 roku.

Widzowie doskonale znają go również z popularnych seriali, takich jak:

"Glina", gdzie zagrał podkomisarza Artura Banasia,

"Belfer", w którym wcielił się w tytułową rolę nauczyciela Pawła Zawadzkiego,

"Szadź", gdzie stworzył mrożącą krew w żyłach postać seryjnego mordercy.

Nie można zapomnieć o jego mistrzowskim dubbingu. To właśnie jego głosem przemówili tak ikoniczni bohaterowie jak Kuzco w "Nowych szatach króla", Hector w "Coco" czy Timon w "Królu lwie".

Charyzma, intelekt i cięty język. Za to Polacy pokochali Macieja Stuhra

Maciej Stuhr to nie tylko utalentowany aktor, ale także osobowość medialna, ceniona za inteligencję i błyskotliwe poczucie humoru. Widzowie od lat doceniają jego kunszt konferansjerski, który wielokrotnie prezentował podczas gali wręczenia Orłów. Jego wystąpienia często przechodziły do historii za sprawą trafnych i odważnych komentarzy dotyczących rzeczywistości społeczno-politycznej. Uznanie przyniosły mu także parodie znanych osób, a tytuł Mistrza Mowy Polskiej tylko potwierdził jego wyjątkową sprawność w posługiwaniu się językiem polskim. Jest również autorem felietonów i książek, w których z humorem i dystansem opisuje swoje życie i otaczający go świat, co dodatkowo zjednało mu sympatię czytelników.

Tak zmieniał się Maciej Stuhr. Niewiarygodne, jak dziś wygląda chłopak z "Fuksa"

Na przestrzeni ponad trzech dekad kariery Maciej Stuhr przeszedł imponującą metamorfozę. W pamięci widzów na zawsze zapisał się jego wizerunek z końca lat 90. - młodego, nieco zawadiackiego chłopaka o chłopięcej urodzie, który podbił serca publiczności w "Fuksie" i "Chłopaki nie płaczą". Z biegiem lat jego wygląd ewoluował. Stuhr z uroczego chłopaka z sąsiedztwa zmienił się w dojrzałego, eleganckiego mężczyznę. Eksperymentował z fryzurami i zarostem, a na jego twarzy pojawiły się zmarszczki dodające mu charakteru. Dziś charakterystycznym elementem jego wizerunku jest często starannie przystrzyżona broda i siwiejące włosy, które podkreślają jego dojrzałość. Ta zmiana odzwierciedla także jego drogę artystyczną - od ról komediowych po złożone kreacje dramatyczne, wymagające głębi i życiowego doświadczenia.

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Życie prywatne trzyma z dala od mediów. Kim są najważniejsze osoby w życiu aktora?

Mimo ogromnej popularności Maciej Stuhr konsekwentnie chroni swoją prywatność. W 1999 roku poślubił Samantę Janas, z którą ma córkę Matyldę. Ich rozstanie było szeroko komentowane w mediach, co skłoniło aktora do walki na drodze sądowej o ochronę życia rodzinnego. Od 2015 roku jego żoną jest dietetyczka Katarzyna Błażejewska, z którą ma syna Tadeusza. Aktor jest więc ojcem dwójki dzieci. W 2023 roku w programie "Autentyczni" zdobył się na poruszające wyznanie dotyczące lekkiej niepełnosprawności swojej córki. Stuhr znany jest również ze swojego zaangażowania społecznego - był dawcą szpiku kostnego, wspiera osoby LGBT i angażuje się w liczne akcje charytatywne. W wolnym czasie trenuje triathlon.

Czym dziś zajmuje się Maciej Stuhr? Aktor nie zwalnia tempa

Maciej Stuhr nieustannie pozostaje w czołówce polskich aktorów. Regularnie pojawia się w głośnych produkcjach filmowych, takich jak "Zielona granica", "Fuks 2" czy komedia Netfliksa "Spadek". Widzowie mogli go oglądać także w kolejnych częściach hitowych serii "Listy do M." oraz "Planeta singli". Aktor jest wciąż silnie związany z Nowym Teatrem w Warszawie, gdzie występuje w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego. Realizuje się również jako reżyser teatralny i filmowy oraz wykładowca akademicki. Mimo upływu lat pozostaje jednym z najbardziej cenionych i zapracowanych polskich aktorów, z powodzeniem łącząc pracę artystyczną z ważnym głosem w debacie publicznej.