Gwiazda "Królowych Przetrwania" debiutuje w walkach na gołe pięści. Czeka ją trudny test

Nowa organizacja Fight Mode. Walki na gołe pięści

Na mapie polskich sportów walki pojawia się nowy gracz. Federacja Fight Mode stawia na rywalizację bez rękawic, co ma stanowić surowszą i bardziej prawdziwą alternatywę dla gal typu freak fight. Za projekt odpowiadają znane nazwiska: Łukasz "Juras" Jurkowski, legenda MMA, oraz modelka Sandra Kubicka. Ich obecność ma zapewnić wysoką jakość i świeże podejście do tego formatu rozrywki. Pierwsza gala odbędzie się 23 maja w Poznaniu. Uczestnicy stoczą pojedynki na dystansie 5 rund po 2 minuty. Brak ochrony dłoni zwiększa ryzyko kontuzji, ale z pewnością dostarczy kibicom wielu emocji i dynamicznych wymian ciosów.

Dominika Rybak, uczestniczka "Królowych Przetrwania", z kolejną walką

23-letnia Dominika Rybak zyskała rozgłos dzięki aktywności w sieci, gdzie występuje pod pseudonimem @cruelllademon, oraz występowi w trzeciej serii "Królowych Przetrwania". Pochodząca ze Szczecina celebrytka aktualnie przebywa w Tajlandii, poświęcając czas na treningi muay thai. Sporty walki nie są dla niej nowością. Rybak ma za sobą starty w Prime MMA (dwa zwycięstwa) oraz w FAME MMA, gdzie jej bilans to jedna wygrana i jedna przegrana. Pobyt w Azji to kolejny etap jej sportowej drogi, a teraz przed nią test w niezwykle brutalnej formule walki na gołe pięści.

Dominika Rybak zmierzy się z Jessicą Kusz

Pojedynek w Poznaniu zapowiadany jest jako konfrontacja odmiennych charakterów. Naprzeciwko Dominiki Rybak stanie Jessica Kusz, znana z uporu i radzenia sobie z presją. Organizatorzy nie mają wątpliwości, że starcie dostarczy wyjątkowych wrażeń.

- To nie będzie walka dla punktów. To będzie test granic - zapowiadają twórcy Fight Mode.

Dominika Rybak, dzięki treningom w Tajlandii, ma wnieść do walki nieprzewidywalność. Z kolei jej rywalka słynie z siły fizycznej i żelaznej konsekwencji. Internauci już teraz szeroko komentują nadchodzące zestawienie. Starcie to z pewnością będzie jednym z ciekawszych momentów majowej gali, a dla samej influencerki to największy sprawdzian w jej dotychczasowej przygodzie ze sportami walki.