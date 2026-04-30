Eurowizja 2026 - próby Polski. Kiedy są? Jak śledzić przygotowania Alicji Szemplińskiej?

Alicja Szemplińska przygotowuje się do Eurowizji 2026

Eurowizja 2026 będzie ogromnym wyzwaniem dla Alicji Szemplińskiej, która będzie reprezentowała Polskę z piosenką "Pray". Zwyciężczyni "The Voice of Poland" zawalczy o kolejny dla naszego kraju awans do wielkiego finału, ale aby tak się stało, jej występ musi być idealny, zarówno od strony wokalnej, jak i wizualnej. Wymaga to wielu prób, a te rozpoczną się już wkrótce. Pierwsze zdjęcia i informacje na temat polskiego występu poznamy już po pierwszej próbie. Kiedy Alicja Szemplińska po raz pierwszy wejdzie na eurowizyjną scenę w Wiedniu? Kiedy odbędą się kolejne próby? Kiedy zobaczymy pierwszy zwiastun wideo?

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026 - kiedy próby Polski?

Daty prób Eurowizji 2026 są już znane. Po raz pierwszy artyści staną na scenie już w sobotę, 2 maja. Alicja Szemplińska swoją pierwszą próbę ma dzień później. Polka sprawdzi się na eurowizyjnej scenie w niedzielę, 3 maja o godzinie 15:40. Tego samego dnia pojawią się pierwsze zdjęcia występu. Druga próba Alicji odbędzie się w czwartek, 7 maja o godzinie 12:20. Wtedy pojawią się kolejne zdjęcia, a także pierwszy fragment wideo. Trzecia i czwarta próba odbędzie się dzień przed półfinałem, czyli 11 maja. Po godzinie 15:45 akredytowani dziennikarze będą mogli obejrzeć cały występ, a po godzinie 21:00 Polka wystąpi na próbie ocenianej przez jury. Ostatnia próba Alicji przed półfinałem odbędzie się 12 maja o 15:00.

Polska na Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska reprezentuje Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu. Jej występ odbędzie się podczas pierwszego półfinału, 12 maja 2026 po godzinie 21:00. Jeśli uda jej się awansować do wielkiego finału, wystąpi w nim 16 maja br. Transmisja koncertów w Polsce na antenie TVP1.