Ten egzotyczny owoc przywędrował z Ameryki Południowej. Wspiera odporność, a do tego ma niski indeks glikemiczny

W polskich sklepach coraz częściej pojawia się "drzewny pomidor", czyli tamarillo, choć wielu go ignoruje.

Ten egzotyczny owoc z Ameryki Południowej to prawdziwa bomba witamin i minerałów, m.in. witaminy C i A.

W polskich sklepach od pewnego czasu można spotkać również bardziej egzotyczne owoce niż tylko ananasy czy mango. Jednym z nich, choć nadal mało znanym w naszym kraju jest tamarillo, znane również jako pomidor drzewny. To fascynujący owoc, który zyskuje coraz większą popularność dzięki swojemu wyjątkowemu smakowi i imponującym właściwościom odżywczym. Pochodzący z Ameryki Południowej, ten niewielki, jajowaty owoc o błyszczącej skórce skrywa w sobie prawdziwe bogactwo zdrowia. Tamarillo wywodzi się z Andów, regionu obejmującego Peru, Chile, Ekwador i Boliwię. Tamtejsze plemiona indiańskie od wieków wykorzystywały go zarówno w celach kulinarnych, jak i leczniczych. Obecnie jest uprawiany w wielu krajach o klimacie subtropikalnym, takich jak Nowa Zelandia (gdzie jest szczególnie popularny i często nazywany "kiwi pomidorowym"), Kolumbia, Indie, Australia i Stany Zjednoczone.

Owoce jagodowe - dlaczego warto je jeść?

Tamarillo - charakterystyka i właściwości owocu

Owoce tamarillo mają zazwyczaj owalny lub jajowaty kształt, osiągając długość od 4 do 10 cm. Ich skórka jest gładka i błyszcząca, a jej kolor może wahać się od czerwonego, przez pomarańczowy, aż po żółty, a nawet fioletowy. Miąższ jest soczysty, galaretowaty, z licznymi drobnymi, jadalnymi nasionami. Smak tamarillo jest złożony i intrygujący - to połączenie słodko-kwaśnych nut, często porównywany do pomidora, marakui i kiwi, z lekką nutą goryczki w skórce.

Właściwości odżywcze tamarillo

Tamarillo to prawdziwa bomba witamin i minerałów, co czyni go cennym elementem zdrowej diety. Tamarillo jest doskonałym źródłem witaminy C, przewyższając pod tym względem nawet pomarańcze! Owoc ten dostarcza znaczące ilości witaminy A, która jest kluczowa dla zdrowia wzroku, skóry, włosów i błon śluzowych. Zawiera witaminy B1 (tiaminę), B2 (ryboflawinę), B3 (niacynę) i B6 (pirydoksynę), które odgrywają istotną rolę w metabolizmie energetycznym i funkcjonowaniu układu nerwowego, a także witaminę E, będącą przeciwutleniaczem chroniącą komórki przed uszkodzeniami. Tamarillo jest także bogate w potas (ważny dla regulacji ciśnienia krwi i funkcji mięśni), żelazo (niezbędne do produkcji czerwonych krwinek), magnez (wspierający układ nerwowy i mięśniowy), wapń (dla zdrowych kości i zębów) oraz fosfor. Posiada także wysoką zawartość błonnika, dzięki czemu wspomaga trawienie, reguluje poziom cukru we krwi i przyczynia się do uczucia sytości. Czerwone i fioletowe odmiany tamarillo zawdzięczają swój kolor antocyjanom - silnym przeciwutleniaczom o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych. Tamarillo jest owocem niskokalorycznym, co czyni go idealnym składnikiem dla osób dbających o wagę.

Dlaczego warto jeść tamarillo?

Biorąc pod uwagę bogactwo składników odżywczych, tamarillo oferuje szereg korzyści zdrowotnych. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C, wzmacnia odporność organizmu, pomagając mu w walce z infekcjami. Poza tym zawarta w nim witamina A i beta-karoten chronią oczy przed chorobami degeneracyjnymi, takimi jak zaćma i zwyrodnienie plamki żółtej. Spożywanie tamarillo wspomaga trawienie dzięki zawartości błonnika pokarmowego, reguluje pracę jelit, zapobiega zaparciom i wspiera zdrową mikroflorę jelitową. Antocyjany i inne przeciwutleniacze działają przeciwzapalnie, co może pomóc w łagodzeniu objawów chorób autoimmunologicznych i przewlekłych stanów zapalnych, a także wspomagają układ krążenia i walczą ze "złym" cholesterolem. Dodatkowo charakteryzują się niskim indeksem glikemicznym, który jest niezwykle ważny w przypadku osób ze schorzeniem cukrzycy lub insulinooporności.

Jak jeść tamarillo?

Tamarillo doskonale nadaje się do jedzenia na surowo, jako zdrowa przekąska, dodatek do sałatek owocowych lub jogurtów. Wzbogaci również owocowe smoothie i soki o egzotyczny smak i cenne składniki odżywcze. Można z niego przygotować także dżemy, konfitury, musy, tarty czy sorbety.Może być używane także w kuchni, np. w sosach do mięs (szczególnie drobiu i wieprzowiny), salsach czy jako dodatek do sałatek warzywnych, nadając im pikantno-słodkiego akcentu.

Tamarillo to owoc, który z pewnością zasługuje na uwagę. Jego unikalny smak i imponujący profil odżywczy sprawiają, że jest to doskonały dodatek do każdej diety.

