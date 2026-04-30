Kiedy finał "Tańca z gwiazdami"? W wyścigu o Kryształową Kulę pozostało pięć par

Niedzielny wieczór zapowiada się nadzwyczaj emocjonująco dla fanów "Tańca z Gwiazdami". Już w najbliższym odcinku, dziewiątym w osiemnastej edycji show, pięć par zmierzy się w półfinale, walcząc o upragniony awans do wielkiego finału. Produkcja programu przygotowała dla widzów i uczestników podwójną dawkę emocji, wprowadzając nową formułę, która z pewnością podgrzeje atmosferę.

Kto w finale "Tańca z gwiazdami"?

Do półfinału dotarły następujące duety:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś (para numer 1)

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz (para numer 2)

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (para numer 9)

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz (para numer 10)

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke (para numer 12)

Każda z tych par zaprezentuje aż dwie choreografie, podzielone na dwa bloki. Pierwszy z nich to tradycyjnie tańce wybrane przez produkcję "TzG", które z pewnością zaskoczą różnorodnością stylów i muzyki. Drugi blok przeniesie nas w magiczny świat musicali. Uczestnicy zatańczą do niezapomnianych przebojów znanych z takich hitów jak "Król Lew", "Nędznicy", "Metro", "Mamma Mia" czy "Chicago". Możemy spodziewać się widowiskowych układów, barwnych kostiumów i prawdziwej uczty dla oka i ucha.

Dogrywka w półfinale "Tańca z gwiazdami"

Z pięciu par tylko dwie, które zdobędą największą liczbę zsumowanych punktów, awansują bezpośrednio do finału. Pozostałe trzy duety staną w szranki w dogrywce, która zapowiada się niezwykle dramatycznie. W dogrywce wszystkie trzy pary zatańczą cha-chę do kultowego utworu "Let's Get Loud" Jennifer Lopez. Co ważne, o tym, która z nich dołączy do grona finalistów, zdecydują wyłącznie jurorzy. Widzowie nie będą mieli już wpływu na ten etap rywalizacji.

Kiedy finał "Tańca z gwiazdami"?

Odcinek zakończy się wyłonieniem trzech szczęśliwych duetów, które staną do walki o Kryształową Kulę w wielkim finale, zaplanowanym na 10 maja.