Tłumy na pogrzebie Łukasza Litewki w Sosnowcu. Ten jeden szczegół umknął uwadze wielu

Bartosz Olszewski
2026-04-30 11:44

W środę, 29 kwietnia, w Sosnowcu odbyło się ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki. W ceremonii pogrzebowej posła Lewicy wzięli udział nie tylko czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki, ale przede wszystkim tysiące poruszonych obywateli. Choć wzrok wielu przykuwały niezwykłe sceny, naszą uwagę zwrócił jeden wyjątkowy symbol, który w tym gąszczu żałobników łatwo było przeoczyć.

Pogrzeb Łukasza Litewki
  • W środę, 29 kwietnia, ulice Sosnowca wypełniły tysiące osób pragnących pożegnać posła Łukasza Litewkę. Wśród żałobników nie zabrakło najwyższych państwowych urzędników, na czele z prezydentem Karolem Nawrockim oraz premierem Donaldem Tuskiem.
  • Parlamentarzysta spoczął na cmentarzu parafialnym zlokalizowanym przy ulicy Zuzanny. Wyjątkowym i chwytającym za serce momentem uroczystości była obecność czworonogów – zwierząt, które zmarły polityk przez lata aktywnie wspierał.
  • W kondukcie żałobnym szli również przedstawiciele klubu Zagłębie Sosnowiec, niosąc ze sobą klubowe barwy. Uroczystościom towarzyszył także prezes hokejowej sekcji ECB Zagłębie Sosnowiec, oddając hołd zmarłemu kibicowi.

Tłumy i czołowi politycy na pogrzebie posła Łukasza Litewki

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki zgromadziły niewyobrażalne rzesze ludzi. Zmarły parlamentarzysta, znany szerzej ze swojej bezinteresownej działalności charytatywnej, został odprowadzony w ostatnią drogę przez tysiące zwykłych mieszkańców, którzy po prostu pragnęli mu podziękować. Na miejscu zjawiła się także czołówka polskiej sceny politycznej. Obok prezydenta Karola Nawrockiego, szefa rządu Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, w ceremonii uczestniczyli politycy reprezentujący skrajnie różne ugrupowania. Byli to między innymi Mariusz Błaszczak i Grzegorz Płaczek z Prawa i Sprawiedliwości, a także wicepremier Krzysztof Gawkowski wraz z Katarzyną Kotulą z ramienia Lewicy. Ostatnie miejsce spoczynku posła wyznaczono na cmentarzu parafialnym przy ulicy Zuzanny, w bezpośrednim sąsiedztwie grobu uznanego dziennikarza sportowego, Witolda Dobrowolskiego. To zresztą niejedyne sportowe nawiązanie tego smutnego dnia. W trakcie mszy świętej przyjaciel zmarłego wygłosił łamiące serce przemówienie, nawiązując bezpośrednio do rozgrywek piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Najdroższy przyjacielu Łukaszu, dzisiaj rano czekałem na Twój telefon. Domyślam się, że powiedziałbyś o tym, że wczorajszy mecz w Paryżu powinien być finałem Ligi Mistrzów. Rzuciłbyś paroma żartami, jak to było w Twoim codziennym zwyczaju. Powiedziałbyś też, że ta wiosna powinna się już zdecydować. Czekałem na ten Twój poranny telefon, ale niestety zamiast niego jest bolesna cisza i ogromna pustka, której chyba niczym nie zapełnimy. Pozwól, że odczytam słowa, które kierują do Ciebie Twoi przyjaciele, Twój ukochany Team Litewka

– takimi słowami przemawiał wyraźnie wzruszony przyjaciel posła. Pamięć o nim uczcili również wysłannicy Zagłębia Sosnowiec. Był to klub, któremu Łukasz Litewka kibicował, o czym władze drużyny wspomniały tuż po jego tragicznej śmierci.

Delegacja Zagłębia Sosnowiec z klubową flagą na pogrzebie Łukasza Litewki

Warto odnotować, że zmarłemu towarzyszyła spora grupa czworonogów. Parlamentarzysta od lat angażował się w los zwierząt, nierzadko organizując zbiórki i nagłaśniając ich trudną sytuację, co sprawiło, że widok przyprowadzonych na cmentarz psów był niezwykle poruszający dla wielu zebranych. Z uwagi na gigantyczne tłumy, części osób całkowicie umknęła obecność delegacji Zagłębia Sosnowiec, która przemaszerowała ze sporych rozmiarów sztandarem. Jak przekazano w osobnym komunikacie, w uroczystości wziął udział prezes hokejowego klubu ECB Zagłębie Sosnowiec.

Delegacja Klubu ECB Zagłębia Sosnowiec z prezesem Adrianem Pietrzykiem uczestniczyła w ostatniej drodze Posła – Łukasza Litewki. W poczcie sztandarowym znalazła się młodzież z UKS Zagłębia Sosnowiec. Klub przekazuje najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Łukasz Litewka został pożegnany podczas uroczystości o charakterze państwowym. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 13:30 mszą żałobną w kościele pw. św. Joachima na Zagórzu, po której kondukt udał się na cmentarz przy ulicy Zuzanny. Społecznikowi i przyjacielowi Sosnowca towarzyszyły w ostatniej drodze tłumy przyjaciół

– przekazano za pośrednictwem oficjalnej witryny internetowej sosnowieckiej drużyny.

Ostatnia droga Łukasza Litewki
