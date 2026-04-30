Godziny otwarcia Biedronki 2 maja 2026. Czy Biedronka jest otwarta 2 maja?

2 maja, czyli Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że zakaz handlu tego dnia nie obowiązuje, a supermarkety mogą działać bez przeszkód. Jeśli zastanawiasz się, jakie będą godziny otwarcia sklepów Biedronka 2 maja, mamy świetną wiadomość – sieć wydłuża czas pracy swoich placówek.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, ponad 3000 sklepów Biedronka będzie otwartych do godziny 23:30 lub nawet dłużej. Wydłużone godziny pracy obowiązują zarówno przed majówką (29 i 30 kwietnia), jak i właśnie 2 maja, aby każdy mógł spokojnie skompletować majówkowy koszyk.

Szczegółowy harmonogram pracy sklepów w majówkę 2026 wygląda następująco:

29 i 30 kwietnia: otwarte do 23:30 lub dłużej

otwarte do 23:30 lub dłużej 1 maja (Święto Pracy): sklepy zamknięte (ustawowy zakaz handlu)

sklepy zamknięte (ustawowy zakaz handlu) 2 maja (Dzień Flagi): otwarte do 23:30 lub dłużej

otwarte do 23:30 lub dłużej 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja): sklepy zamknięte (ustawowy zakaz handlu)

Jak sprawnie zrobić majówkowe zakupy?

Z uwagi na fakt, że 1 i 3 maja obowiązuje całkowity zakaz handlu, to właśnie 2 maja jest kluczowym dniem na uzupełnienie zapasów. W wielu dyskontach należy spodziewać się wzmożonego ruchu. Ponieważ Biedronka jest czynna do późnych godzin wieczornych, warto zaplanować wizytę poza standardowym natężeniem klientów – najlepiej we wczesnych godzinach porannych lub późnym wieczorem, co pozwoli zaoszczędzić czas i uniknąć długich kolejek do kas. Pamiętaj, że godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od konkretnej lokalizacji, dlatego zawsze warto sprawdzić je w aplikacji mobilnej Biedronki, na stronie internetowej sieci lub bezpośrednio na drzwiach sklepu.

Co z innymi sieciami handlowymi 2 maja?

Większość dużych sieci handlowych, takich jak Lidl, Kaufland czy Aldi, również będzie otwarta 2 maja, traktując ten dzień jak sobotę przed świętami. Wiele z nich, podobnie jak Biedronka, wydłuży godziny otwarcia, często do godziny 23:00 lub dłużej. Niektóre placówki, jak wybrane sklepy Lidl w Poznaniu, Bielanach Wrocławskich i Warszawie, a także część Biedronek w dużych miastach, mogą działać nawet całodobowo, z krótką przerwą techniczną. Warto jednak zawsze zweryfikować dokładne godziny otwarcia wybranej placówki, korzystając z aplikacji lub stron internetowych konkretnych sieci.

