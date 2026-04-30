Nowa kolekcja w Pepco jest idealna na majówkę. Klienci ruszyli do sklepów

Nowa kolekcja wprowadza świeże akcenty do wnętrz, oferując szeroki asortyment produktów inspirowanych wiosennym nastrojem, które z pewnością odmienią wygląd każdego domu.

Asortyment charakteryzuje się żywą kolorystyką i motywami roślinnymi, które pojawiają się na różnorodnych elementach wyposażenia, idealnych do stworzenia radosnej atmosfery.

Poza naczyniami, kolekcja zawiera także bogaty wybór tekstyliów i dekoracji, które umożliwiają kompleksowe odświeżenie przestrzeni, włączając w to również elementy nawiązujące do naturalnych trendów.

Oferta uzupełniona jest o dodatki budujące przytulną atmosferę, podkreślając ogólny wakacyjny i relaksacyjny charakter całej linii, która cieszy się dużym zainteresowaniem klientów.

Nowa kolekcja Pepco przyciąga uwagę przede wszystkim intensywnymi kolorami i motywem hibiskusa, który pojawia się na wielu produktach. Wśród nowości można znaleźć dekoracyjne miski, talerze, kubki, szklanki oraz dzbanki utrzymane w różowo-zielonej, tropikalnej stylistyce. Nie zabrakło również praktycznych dodatków do serwowania przekąsek i napojów, które idealnie sprawdzą się podczas majówkowych spotkań na tarasie, balkonie czy w ogrodzie. Klienci zwracają uwagę na atrakcyjne ceny.

Pepco - nowa, kwiatowa kolekcja

Większość produktów kosztuje od kilku do kilkudziesięciu złotych, co pozwala odświeżyć wnętrze bez dużych wydatków. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się szklanki z kwiatowym zdobieniem, dekoracyjne misy oraz kolorowe filiżanki, które mogą stać się ozdobą każdego stołu podczas wiosennych przyjęć.

Pepco postawiło nie tylko na zastawę stołową, ale także na szeroki wybór tekstyliów i dekoracji do wnętrz. W kolekcji znalazły się poduszki ozdobne z florystycznymi nadrukami, bieżniki, serwetki, zasłony oraz koce, które pomagają szybko nadać mieszkaniu bardziej wiosenny charakter.

BEDOES DISS NA RAKA W RADIU ESKA 1

Pepco - kolekcja idealna na majówkę

Uwagę klientów przyciągają dodatki wykonane z naturalnych materiałów i plecionek, w tym kosze, tace, pojemniki oraz dekoracyjne podstawki, które wpisują się w modny styl boho i natural home decor. Dzięki temu kolekcja sprawdzi się zarówno u osób, które chcą przygotować dom na sezon wiosenno-letni, jak i u tych planujących odświeżenie aranżacji balkonu czy tarasu przed majówką. W mediach społecznościowych internauci już pokazują swoje zakupy i chwalą Pepco za wyjątkowo spójną oraz efektowną linię produktów.

W ofercie nie zabrakło również dekoracji, które budują klimat przytulnego wypoczynku – świec zapachowych, lampionów, sztucznych kwiatów i ozdób stołowych. To właśnie takie detale sprawiają, że nawet niewielki balkon czy salon można szybko zamienić w przestrzeń idealną na relaks podczas długiego weekendu.

Pepco wyraźnie stawia w tym sezonie na energetyczne barwy, roślinne wzory i dodatki, które mają kojarzyć się z wakacyjnym luzem oraz odpoczynkiem na świeżym powietrzu. Nic więc dziwnego, że nowa kolekcja wzbudza duże zainteresowanie i szybko znika z półek. Osoby planujące zakupy nie powinny zwlekać. Najbardziej pożądane produkty mogą wyprzedać się jeszcze przed majówką, zwłaszcza że część klientów traktuje tę kolekcję nie tylko jako sposób na odświeżenie wnętrza, ale także inspirację do stworzenia letniej aranżacji domu.