"The Voice of Poland 17". Kto odpadł w ćwierćfinale? Decyzje Kuby Badacha, Edyty Bartosiewicz, Michała Szpaka oraz Tomsona i Barona

Ćwierćfinałowe zmagania w programie "The Voice of Poland 17" rozpoczęli podopieczni Kuby Badacha, którzy zaprezentowali utwory musicalowe. Na scenie zaśpiewały Kinga Wylęgły, Karolina Łopuch oraz Sandra Rusin. Widzowie swoimi głosami dali bezpośredni awans Kindze Wylęgły, natomiast trener musiał wskazać osobę opuszczającą show. Ostatecznie Kuba Badach podjął decyzję, że z dalszej rywalizacji odpada Karolina Łopuch.

Kolejną grupą walczącą o głosy byli wokaliści z zespołu Edyty Bartosiewicz, czyli Pamela Matyska, Roksana Walczak oraz Jarek Weber. Uczestnicy głosowania SMS-owego zdecydowali, że miejsce w kolejnym etapie należy się Jarkowi Weberowi. W tej sytuacji Edyta Bartosiewicz postanowiła pożegnać Roksanę Walczak, zamykając jej drogę do półfinału.

Po krótkiej przerwie przed publicznością wystąpili reprezentanci drużyny Michała Szpaka. O awans walczyli Kuba Adamus, Iga Posta i Amelia Mitoraj. Największe uznanie telewidzów zdobyła Amelia Mitoraj, co dało jej pewną przepustkę do kolejnego odcinka. Michał Szpak zdecydował o eliminacji Igi Posty, dla której był to ostatni występ w programie.

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Jako ostatni na scenie pojawili się podopieczni Tomsona i Barona. W tej części odcinka zaprezentowali się Anna Nguyen, Kacper Bator oraz Zosia Kosińska. W głosowaniu SMS-owym najwięcej wsparcia od widzów otrzymała Zosia Kosińska i to ona przeszła dalej. Trenerzy Tomson i Baron zdecydowali, że program opuszcza Kacper Bator.

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Półfinaliści "The Voice of Poland 17". Pełna lista uczestników i drużyna Ani Karwan

Zacięta rywalizacja na scenie wyłoniła ostateczny skład kolejnego etapu. W półfinale zaśpiewają Kinga Wylęgły i Sandra Rusin z ekipy Kuby Badacha, a także Jarek Weber i Pamela Matyska reprezentujący Edytę Bartosiewicz. Drużynę Michała Szpaka tworzą Amelia Mitoraj i Kuba Adamus, natomiast barw Tomsona i Barona bronić będą Zosia Kosińska oraz Anna Nguyen.

Warto zaznaczyć, że do tego grona dołączą jeszcze dwie osoby, które miejsce w tym etapie wywalczyły już wcześniej. Ula Kozielska i Axel Feige wygrali format "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", co dało im bezpośrednią przepustkę do półfinału. Oboje pracują pod okiem gospodyni tego internetowego cyklu, którą jest trenerka Ania Karwan.

Kiedy półfinał "The Voice of Poland 17"? Natalia Nykiel gościem specjalnym w TVP2

W nadchodzącym odcinku wokaliści wezmą na warsztat największe przeboje znane ze stacji radiowych. Wydarzenie uświetnią występy gości specjalnych, a na scenie pojawi się między innymi Natalia Nykiel, która była finalistką drugiej odsłony tego muzycznego widowiska. Półfinał 17. edycji "The Voice of Poland" zostanie wyemitowany w sobotę, 28 listopada, o godzinie 20:30 na antenie TVP2.

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